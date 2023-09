Guionistas de Hollywood celebran el fin de la huelga: "No nos separaron. No pudieron engañarnos"

MADRID, 25 Sep. (CulturaOcio) -

El Sindicato de Guionistas (WGA) y la Alianza de Productores de Cine y Televisión (AMPTP) han alcanzado un acuerdo provisional para firmar un nuevo convenio después de varias jornadas seguidas de negociación. En caso de ratificarse, la huelga de guionistas que afecta a Hollywood desde el pasado 2 de mayo pondría su punto y final. Los escritores, y otras personalidades de la industria, han expresado su alegría ante el pacto que supone el primer paso, a la espera de que los grandes estudios y plataformas de streaming también alcancen un acuerdo con el sindicato de actores, para reactivar la maquinaria de Hollywood.

"La WGA y los estudios han llegado a un acuerdo provisional. Esto fue posible gracias a la solidaridad duradera de los miembros de la WGA y el extraordinario apoyo de nuestros hermanos sindicales que nos acompañaron durante más de 146 días. Más detalles se publicarán una vez que se finalice el texto del contrato", ha publicado la WGA en su cuenta de X (antes Twitter).

The WGA and AMPTP have reached a tentative agreement. This was made possible by the enduring solidarity of WGA members and extraordinary support of our union siblings who stood with us for over 146 days. More details coming after contract language is finalized. #WGAStrike pic.twitter.com/GBg2wZBwGB — Writers Guild of America West (@WGAWest) September 25, 2023

Ante la gran noticia por el acuerdo entre ambas organizaciones, que se extendería por un corto periodo de solo tres años, las redes sociales se han llenado de reacciones por parte de los propios profesionales. En total, más de 11.000 guionistas llevaban sin trabajar desde hace 147 días. Por ello, han querido mostrar su alegría en sus perfiles personales, agradeciendo a su vez el apoyo que han recibido estos meses.

"Lo hicimos. Tenemos un acuerdo provisional. En los próximos días, lo debatiremos y votaremos juntos, como unión democrática. Pero hoy quiero agradecer a cada miembro de la WGA y a cada compañero de trabajo que nos acompañó en solidaridad. Habéis hecho que esto sea posible. Gracias", tuiteaba el cómico y guionista Adam Conover. "¡¡¡¡Sí!!!! Han sido cinco meses duros (!) pero ¡¡¡por fin tenemos un trato!!!", se une el humorista y actor Kumail Nanjiani.

We did it. We have a tentative deal.



Over the coming days, we'll discuss and vote on it, together, as a democratic union. But today, I want to thank every single WGA member, and every fellow worker who stood with us in solidarity. You made this possible. Thank you. #WGAStrong pic.twitter.com/KfzVKoPMPz — Adam Conover (@adamconover) September 25, 2023

Yes!!!! It’s been a tough five months (!) but we finally have a deal!!! https://t.co/2wdr4E9Oeo — Kumail Nanjiani (@kumailn) September 25, 2023

"¡GRACIAS A CADA MIEMBRO DE LA WGA Y A NUESTRO COMITÉ DE NEGOCIACIÓN! Seguiré en los piquetes con mis compañeros miembros del Sindicato de Actores (SAG-AFTRA) para llegar hasta la línea de meta, ¡pero esta noche hay que celebrarlo!", manifestaba Robin Thede. "SAG, sois los siguientes. Nadie se queda atrás", recordaba también Gennifer Hutchison a sus compañeros actores. "Tenemos un trato", indica Robert King.

THANK YOU TO EVERY MEMBER OF THE WGA AND OUR NEGOTIATING COMMITTEE! I will still be on the picket line with my fellow SAG-AFTRA members to carry this over the finish line but tonight we celebrate! #WGAStrong pic.twitter.com/0tBY0kHP1O — Robin Thede (@robinthede) September 25, 2023

SAG next. No one gets left behind. — Gennifer Hutchison (@GennHutchison) September 25, 2023

We have a deal. — Robert King (@RKing618) September 25, 2023

"No nos separaron. No pudieron engañarnos. No pueden prescindir de nosotros. Nos mantuvimos firmes y unidos como sindicato para exigir nuestra parte justa. Y por eso ganamos", asegura David Slack. "Solo un aviso, incluso después del final de la huelga, si eres guionista y aún experimenta problemas financieros debido a ella, aún puedes acceder al fondo de huelga de la WGA", recuerda Justin Halpern a quienes más dificultades económicas han tenido estos meses.

They didn’t break us.

They couldn’t trick us.

They can’t do without us.



We held strong together as one union to demand our fair share.



And that’s why we won.#WGAStrong https://t.co/CE89XWGgc6 — David Slack (@slack2thefuture) September 25, 2023

Just a heads up, please know that even after the end of the strike, if you are a writer still experiencing financial problems because of it, you can still access the WGA strike fund. — Justin Halpern (@justin_halpern) September 25, 2023

"Oye, Drew Carey, ¿qué haces esta noche? Hay 11.500 miembros del gremio que te deben una comida (o 2 o 300)", bromea Noah Evslin en referencia al presentador, que durante la huelga pagó más de 500.000 dólares en comida para los guionistas. "Esta ha sido una de las experiencias más estresantes de mi vida, pero en ningún momento dejó de valer la pena. Estoy orgulloso de haber desempeñado un papel, por pequeño que sea, en este capítulo de la historia del Gremio", reconoce por su parte Eric Haywood.

Hey, Drew Carey, where you at tonight? There are 11,500 guild members who owe you a meal (or 2 or 300). — NOAH EVSLIN (@nevslin) September 25, 2023

Como ellos, centenares de guionistas han mostrado su enorme satisfacción por el acuerdo alcanzado. En los próximos días, la WGA deberá decidir si, como se espera, aceptan las condiciones. En el momento en que termine la votación, si el resultado es positivo, la huelga de guionistas habrá llegado a su fin.