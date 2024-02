MADRID, 9 Feb. (CulturaOcio) -

Hugh Jackman volverá a sacar sus garras de adamantiun en Deadpool 3 que llegará a los cines el 26 de julio de 2024. Y mientras se acerca la fecha de estreno se han filtrado nuevas imagenes que ofrece un vistazo en mayor profundidad al diseño de la icónica máscara de los cómics que Logan lucirá en la película de Marvel Studios.

La tercera entrega del mercenario bocazas es uno de los estrenos más esperados del año por razones de lo más variopintas. Pero la principal y más seductora, al margen de que se trata de la única película del UCM que verá la luz en todo el año, es el hecho de que Wade Wilson formará equipo con el mismísimo Lobezno, algo que los fans de la Casa de las Ideas esperaban que sucediese desde hace mucho tiempo.

Las primeras imágenes que se filtraron de la cinta mostraron a Deadpool junto a Logan enfundados en sus respectivos uniformes de superhéroes, con Hugh Jackman vestido con el icónico traje amarillo de la serie de los X-Men. Sin embargo, mientras que el antihéroe de Ryan Reynolds aparecía con su emblemática máscara, Lobezno lo hacía con la cara al descubierto.

Es por lo que unas nuevas imágenes han ofrecido un vistazo en mayor profundidad al diseño de la máscara que llevará el mutante de las garras en la película de Shawn Levy. En la primera, con forma de corazón, muestra cómo, situado detrás de Lobezno, Deadpool saca sus afiladas Katanas, mientras que Logan, lleva puesta su emblemática máscara azul y amarilla, a juego con su uniforme.

