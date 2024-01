Emotivo mensaje de Ryan Reynolds tras terminar el rodaje de Deadpool 3: "Demasiadas lágrimas"

MADRID, 25 Ene. (CulturaOcio) -

Deadpool 3 verá la luz en cines el 26 de julio de 2024. Y con el rodaje de la película al fin, concluido, su protagonista, Ryan Reynolds, ha lanzado un emotivo mensaje asegurando que el traje oculta, sudor y sangre, pero, sobre todo, "demasiadas lágrimas".

La tercera entrega del mercenario bocazas de Marvel sufrió algunos reveses por el camino. Por un lado, las huelgas de guionistas (WGA) y actores de Hollywood (SAG-AFTRA), obligaron a paralizar la producción de la película. Y de otro, el consiguiente retraso en su fecha de estreno.

Sin embargo, una vez superados todos los escollos, Shawn Levy se puso manos a la obra para retomar el rodaje de Deadpool 3. Ahora que ya ha finalizado la filmación, Reynolds no ha dudado en celebrarlo publicando un conmovedor mensaje de agradecimiento en su cuenta de X, antes Twitter.

"El traje oculta la sangre. También el sudor... Pero hoy, con Deadpool ya terminando, sobre todo, lágrimas. Un enorme y eterno agradecimiento al reparto y al equipo de nuestra película que han contra el viento, lluvia, las huelgas y @RealHughJackman... todo bajo el incondicional liderazgo de @ShawnLevyDirect", asegura Reynolds con sus conmovedoras palabras.

The suit hides the blood. Also sweat... But today, with Deadpool wrapping, it's mostly tears. A giant and forever thanks to the cast and crew of our film who battled wind, rain, strikes and @RealHughJackman... all under the stalwart leadership of @ShawnLevyDirect



