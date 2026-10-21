Narnia: El sobrino del mago de Greta Gerwig ya pulveriza récords antes de su estreno - NETFLIX

MADRID, 21 Oct. (CulturaOcio) -

Narnia: El sobrino del mago, el reinicio de la saga de fantasía a cargo de Greta Gerwig, ya sorprendió incluyendo en su tráiler Starway to Heaven. Esto ha marcado un hito histórico, pues es la primera vez que el grupo Led Zeppelin autoriza el uso de su icónico tema en una producción cinematográfica. Y es que, a meses de su estreno -previsto para el 12 de febrero en cines y el 2 de abril en Netflix-, la película ya ha batido un récord en la carrera de Gerwig.

Según informa Deadline, citando datos de WaveMetrix, el adelanto de El sobrino del mago ha superado los 481,3 millones de visualizaciones en una semana. Se trata del mejor estreno de un tráiler de una película dirigida por Gerwig en términos de audiencia, muy por encima de los 240 millones de visualizaciones que alcanzó Barbie en 2023.

La cineasta ya explicó que no fue complicado convencer a la banda para que le permitieran incluir Starway to Heaven en el adelanto. "Se lo enseñé y hablé con ellos, con Robert Plant y Jimmy Page, y me emocionó muchísimo que me permitieran usar la canción. Lo hicieron porque vieron el alma de la historia en la película y porque a ellos también les encanta C. S. Lewis, y sienten un gran respeto por su obra. Todo fue una gran casualidad", relató Gerwig en una sesión de preguntas y respuestas con el presentador Stephen Colbert.

Por otra parte, cabe señalar que el tráiler ha recibido una acogida dispar por parte del público. Mientras que algunos han criticado la estética del clip, comparándola con producciones de Marvel como Thor: Love and Thunder, otros alabaron precisamente que apostara por un estilo novedoso y diferente al de las películas anteriores de Narnia.

LA ESTRATEGIA EN CINES DE NETFLIX DE CARA A LOS OSCAR

El sobrino del mago es una de las películas a las que Netflix ha otorgado una ventana de exhibición considerable antes de su llegada a la plataforma y, además, se ha comprometido a compartir sus datos de taquilla. Se trata de algo que ya ha empezado a hacer con La bola negra -su gran apuesta de este año en la carrera hacia los Oscar- con motivo de su estreno en Estados Unidos, a la que dotó además de una ventana de exhibición de 46 días.

La película de Gerwig contará con preestrenos en IMAX desde el 10 de febrero y no llegará a la plataforma hasta el 2 de abril. Además, Netflix también compartirá el desempeño en taquilla de otras de sus películas que también pasarán por los cines, como Las nuevas desventuras de Cliff Booth, Ink de Danny Boyle o la nueva película de animación de Charlie y la fábrica de chocolate.