El tráiler de El sobrino del mago divide a los fans de Narnia: "Como si Thor. Love & Thunder y Barbie tuvieran un hijo" - NETFLIX

MADRID, 14 Oct. (CulturaOcio) -

Narnia: El sobrino del mago llegará a las salas de cine el 12 de febrero de 2027 y a Netflix, el 2 de abril. La cinta dirigida por Greta Gerwig, que adaptará el primer libro de la icónica saga de fantasía escrita por C. S. Lewis, ya ha lanzado un primer tráiler lleno de color que, aunque ha emocionado a muchos fans, también ha sido duramente criticado por otros.

"El tráiler de El sobrino del mago es, sin duda alguna, el mejor tráiler que he visto en años. Definitivamente están apostando por el lado pagano de Narnia", escribió un usuario, según recoge The Hollywood Reporter.

"Vaya, la gente ya se estaba enfadando de antemano con esto, pero yo reconozco prácticamente todas las escenas y todos los diálogos [del libro]. Parece una adaptación muy fiel con un toque de ópera rock", señaló otro, mientras un tercero definía el filme de Gerwig como "una mezcla de Cristal oscuro/Dentro del laberinto de Jim Henson + Harry Potter de Chris Columbus + Led Zeppelin + un presupuesto de superproducción".

"Esto es 100% Narnia. Vuelve Greta Gerwig a impartir otra lección de CINE", expresó un usuario de X, antes Twitter, donde una cuenta celebraba también que se trate de "algo estéticamente diferente dentro de la fantasía".

Esto es 100% Narnia.



Vuelve Greta Gerwig a impartir otra lección de CINE. pic.twitter.com/5mbqHWo7BF — Dani Navarro | Geek Zone (@GeekZoneGZ) October 13, 2026

Para nada el vibe que esperaba pero me agrada! Por fin alguien haciendo algo estéticamente diferente dentro de la fantasía.



Solo espero que sea más la Greta que hizo Little Women que la Greta que hizo Barbie… https://t.co/eR0eYj5yUp — Miguel Araiza (@miguelaraizac) October 13, 2026

Por otro lado, algunos espectadores han reconocido que, aunque han disfrutado del avance, no parece una película de Narnia. "Un tráiler visualmente impresionante, pero no hay nada que realmente me haya llamado la atención y que indique que se trata de una película de Narnia", escribió uno.

"Quizá sea la vez que más contradictorias me han resultado mis sensaciones respecto a un tráiler. Tiene una pinta increíble y, sinceramente, parece que va a tener ese aire etéreo y sobrecogedor. Solo desearía que no fuera con Narnia con lo que estuviera haciendo esto", reflexionó otro.

COMPARAN LA PELÍCULA DE GRETA GERWIG CON MARVEL

También han sido muchos los fans que, a través de comentarios en YouTube, Reddit o X, han criticado el avance, cargando sobre todo con una estética comparable a la de producciones marvelitas. "Narnia: Ragnarok", rezaba uno de ellos, mientras otros exponían que habían transformado Narnia en Thor: Love and Thunder o bromeaban diciendo que "Aslan el león regresará en Vengadores: Doomsday".

Narnia got MCU’d. I love the Marvel movies, but this isn’t the Narnian vibe at all. Narnia is better than this. — Danielle Krikorian ✨ Author (@dani_musings) October 13, 2026

"¿Quién hubiera imaginado que poner en manos del Hollywood moderno una serie de libros legendaria y tan querida como Las crónicas de Narnia daría lugar a una interpretación extraña y desastrosa, como un sueño febril, con algunos de los fondos generados por ordenador más horribles que se hayan visto jamás en una película?", indicó un usuario, criticando duramente la adaptación de Gerwig.

"Este es un ejemplo claro de cómo algo puede perder su alma por el uso excesivo de los efectos especiales generados por ordenador... Las imágenes de la masacre que Netflix ha hecho de Narnia parecen, literalmente, creadas con inteligencia artificial", se quejó un fan.

"No me ha impresionado en absoluto. Esto no es Narnia. Es como si Thor: Love and Thunder y Barbie hubieran tenido un hijo. Convierten al chico en un cobarde, a la chica en la aventurera, y se supone que Aslan es el epítome de la masculinidad", observó otro.

Hay quien ha llegado a tildar a la cinta de Gerwig de "insulto en todos los sentidos". "Cuando veo Las crónicas de Narnia, lo último en lo que pienso es en un vómito arcoíris al estilo del hair metal de los 80. Aquí no hay ni elegancia ni sutileza", reza una publicación en X.