Así consiguió Greta Gerwig Starway to Heaven de Led Zeppelin en el tráiler de Narnia: El sobrino del mago - NETFLIX/SONY/CONTACTO

MADRID, 16 Oct. (CulturaOcio) -

El tráiler de Narnia: El sobrino del mago de Greta Gerwig ha sorprendido incluyendo una canción que nunca antes había aparecido en una producción cinematográfica: Stairway to Heaven de Led Zeppelin. La cineasta ha explicado cómo fue la conversación que mantuvo con la banda para lograr incluir su legendario tema en el adelanto de la película, que aterrizará en Netflix el 2 de abril de 2027, tras su paso por los cines a partir del 12 de febrero de ese mismo año.

En una sesión de preguntas y respuestas moderada por el presentador Stephen Colbert, Gerwig explicaba que Starway to Heaven relata "exactamente la historia" de Narnia: El sobrino del mago. "Es una canción épica. Es una canción increíble. Es una narración. Trata sobre un viaje espiritual", asegura.

"Trata sobre el verdadero camino hacia la iluminación y la espiritualidad, y también sobre ese camino de falsos ídolos y los caminos equivocados que puedes tomar. Y pensé: 'Esta es exactamente la historia de esta película'", rememora.

"Es una búsqueda espiritual y un viaje espiritual, así que, para mí, esta era la canción que tenía sentido para presentar esto al mundo. Pero esta canción... No habían permitido que se utilizara en ningún sitio", explica.

"Se lo enseñé y hablé con ellos, con Robert Plant y Jimmy Page, y me emocionó muchísimo que me permitieran usar la canción. Lo hicieron porque vieron el alma de la historia en la película y porque a ellos también les encanta C. S. Lewis, y sienten un gran respeto por su obra. Todo fue una gran casualidad. Pero estoy muy contenta de que al final haya sido esta canción", manifiesta Gerwig.

LED ZEPPELIN NUNCA ANTES HABÍA AUTORIZADO EL USO DE STARWAY TO HEAVEN PARA UNA PELÍCULA

Desde que lanzaron Starway to Heaven en 1971, los integrantes de Led Zeppelin siempre han rechazado todas las propuestas que han recibido a lo largo de los años para que la canción formara parte de algún proyecto cinematográfico. Algunos de estos intentos fallidos incluyen un episodio de Los Simpson de 1995, la película de Cameron Crowe Casi famosos o, más recientemente, el capítulo final de Stranger Things.

Narnia: El sobrino del mago adaptará el penúltimo libro de los siete que componen la saga literaria de C.S. Lewis. Publicada en 1955, la novela ambienta su trama un milenio antes de los acontecimientos de El león, la bruja y el armario por lo que, cronológicamente, sería donde realmente comienza la historia.

David McKenna y Beatrice Campbell encabezan el reparto de la película como Digory y Polly, los dos niños protagonistas. Daniel Craig interpretará al tío Andrew, el mago que da título a la novela, mientras que Emma Mackey encarnará a Jadis, la bruja blanca, Carey Mulligan a Mabel Kirke y Meryl Streep pondrá voz al león Aslan en la versión original en inglés. Completan el reparto Ciarán Hinds, Kobna Holdbrook-Smith, Denise Gough y Susan Wokoma, entre otros.