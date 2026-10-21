David Fincher metió la tijera a Tarantino: Eliminó 60 páginas del guion de Las nuevas desventuras de Cliff Booth

MADRID, 21 Oct. (CulturaOcio) -

Las nuevas desventuras de Cliff Booth, la secuela de Érase una vez en... Hollywood se estrenará el 27 de noviembre en salas IMAX y en Netflix, el 23 de diciembre. Dirigida por David Fincher, la cinta cuenta con un guion de Quentin Tarantino si bien, tal y como ha revelado el responsable de títulos como El club de la lucha o Seven, este era demasiado largo en un principio y tuvo que ser recortado considerablemente.

"Me gustó la idea de que fuera una historia alrededor de una hoguera", explicó Fincher en declaraciones a Empire. "No se trataba tanto de la trama como de cómo los protagonistas se cruzaban unos con otros en los callejones de Hollywood en 1977", expuso.

"El primer borrador que leí tenía 230 páginas. En esencia, eran dos películas", apuntó el cineasta, revelando que eliminó 60 páginas, lo que ha resultado en una cinta de unas 2 horas y 20 minutos de duración (frente a las 2 horas y 41 minutos que duraba Érase una vez en... Hollywood). "En algún lugar de ahí estaba el diagrama de Venn de lo que Brad quería hacer, lo que yo quería hacer y lo que Quentin quería hacer", señaló.

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Mientras que para Fincher el filme no gira realmente en torno a la trama, Tarantino sugirió justo lo contrario, indicando que no consideraba Las nuevas desventuras de Cliff Booth como una "película para pasar el rato".

"Érase una vez en... Hollywood era una película para pasar el rato, pero sabes que vas a [el lugar de los asesinatos de Charles Manson]. Tiene esa fuerza, por lo que no necesitaba mucha trama", expresó, asegurando que el guion de la secuela "era muy diferente". "Para mí, tenía el sabor de una novela de bolsillo de Elmore Leonard: el aire de una novela negra de bolsillo", explicó.

"Asesinato, chantaje, robo, extorsión... Otro verano más en Hollywood. Es 1977, ocho años después de que Cliff Booth (Brad Pitt) se cruzara con la familia Manson en el Hollywood de 1969 que vimos en Érase una vez en Hollywood.

En Las nuevas desventuras de Cliff Booth, dirigida por David Fincher a partir de un nuevo guion de Tarantino, el cuento de hadas ha terminado. Los Ángeles ya no necesita a un doble de acción que se encargue de los hippies como antes. Pero Hollywood siempre tendrá problemas, y algunos solo puede resolverlos alguien con las habilidades únicas (y, en ocasiones, al margen de la ley) de Cliff. Cuando no se gana la vida como camarero o proyeccionista, Cliff Booth es un solucionador de problemas: se ocupa de los problemas de los grandes de Hollywood y, a veces, también de los que no lo son tanto", reza la sinopsis del filme.

Protagonizada por Pitt, completan el reparto de la cinta Elizabeth Debicki, Scott Caan, Carla Gugino, Yahya Abdul-Mateen II, Peter Weller, Matt Groove, JB Tadena, Corey Fogelmanis, Karren Karagulian y Timothy Olyphant, entre otros.