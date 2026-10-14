Aslan crea Naria en el tráiler El sobrio del mago, el reinicio de la saga dirigido por Greta Gerwing

Aslan crea Naria en el tráiler El sobrio del mago, el reinicio de la saga de Greta Gerwing - NETFLIX/SONY

MADRID, 14 Oct. (CulturaOcio) -

Ya está aquí el primer tráiler de Narnia: El sobrio del mago, el reinicio cinematográfico de la legendaria saga de fantasía épica alumbrada por C. S. Lewis. Greta Gerwig dirige la primera entrega de esta nueva adaptación para Netflix que relatará los orígenes de Narnia y que llegará a las salas de cine el 12 de febrero del próximo año, antes de que aterrice en la plataforma de streaming el 2 de abril de 2027.

Un avance desbordante, lleno luz, color, escenarios fantásticos y criaturas increíbles en el que, al ritmo de la mítica Stairway to Heaven de Led Zeppelin, que los jóvenes protagonistas descubrirán que "hay otros mundos, infinitos" y aprenderán que "la magia está en todas partes, en la oscuridad y en la luz".

Pero el plato fuerte del tráiler, llega al final, cuando es el turno de la irrupción del imponente y poderoso Aslan, el león parlante creador de Naria en la mitología de la saga de Lewis. "¿Alguna vez habéis visto un mundo nacer?", pregunta el tío Andrew.

En su regreso a la gran pantalla, el reinico de la saga, que arrancó con El león, la bruja y el armario en 1950, comienza con la adaptación de El sobrino del mago, el penúltimo libro de los siete que componen la franquicia que se publicó en 1955 y narra acontecimientos anteriores sobre la creación de Narnia. Por tanto, Gerwig empieza por los orígenes del mundo fantástico, no por la primera novela que publicó C. S. Lewis.

David McKenna y Beatrice Campbell encabezan el reparto de Narnia: El sobrino del mago como Digory y Polly, los dos niños protagonistas de la aventura que dirigirá Greta Gerwig para Netflix. Daniel Craig interpretará al tío Andrew, el mago que da título a la novela de C. S. Lewis, mientras que Emma Mackey encarnará a Jadis, la bruja blanca.

El elenco confirmado también incluye a Meryl Streep, que pondrá voz al león Aslan, y a Carey Mulligan, que encarnará a Mabel Kirke. Ciarán Hinds, Kobna Holdbrook-Smith, Denise Gough y Susan Wokoma son otros de los nombres que completan el elenco del filme dirigido por Greta Gerwig.