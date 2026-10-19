Narnia: El sobrino del mago no convence a nadie en Netflix: "Es horrible" - NETFLIX

MADRID, 19 Oct. (CulturaOcio) -

La reacción de los fans al primer tráiler de Narnia: El sobrino del mago, el reinicio cinematográfico de la saga que ahora capitanea Greta Gerwig, ha sido bastante positiva. En cambio, algunas informaciones más recientes sugieren que la película no está gustando nada en Netflix e incluso se asegura que hay quien la califica de "horrible".

Jeff Sneider ya señaló anteriormente que había oído que podría existir cierta tensión entre la directora de Barbie o Mujercitas y el responsable de la división cinematográfica de Netflix, Dan Lin, posiblemente debido al supuesto presupuesto desorbitado de la película de Narnia, que ascendería a 280 millones de dólares. Ahora el copresentador de The Hot Mic ha sacado a relucir nuevos detalles en su web.

"Es totalmente cierto y en Netflix todo el mundo piensa que la película es horrible. Es un verdadero problema", le comentó una fuente a Sneider.

Asimismo, otra fuente equiparó la película con la adaptación de Una arruga en el tiempo, dirigida por Ava DuVernay en 2018, que acabó provocándole a Disney unas pérdidas de 100 millones de dólares.

Es más, añadió que, cuando terminó la película tras una reciente proyección interna, "se encendieron las luces y el ambiente se vino abajo. Fue desolador". "La reacción a esa proyección de prueba llevó a Netflix a encargar nuevas escenas, y una tercera fuente señaló que Narnia no sería la primera película de Gerwig en la que habría necesitado ayuda durante la posproducción para 'encontrar' la película", apuntó Sneider.

GERWIG INTENTÓ DESVINCULARSE DE LA PELÍCULA

"Según me cuentan, al menos una persona, un editor o director con experiencia, o posiblemente ambos, cuya intervención no había trascendido hasta ahora, se incorporó al montaje para 'salvar' Barbie, una película que inicialmente tenía 'muy preocupados' a los máximos responsables de Warner Bros., Mike De Luca y Pam Abdy", expresó.

"Tengo entendido que Gerwig intentó desvincularse de Narnia tras el arrollador éxito de Barbie, pero Netflix, comprensiblemente, no estaba dispuesta a permitirlo. Al fin y al cabo, tenía a la directora más cotizada del momento. Sin embargo, no espero que Gerwig vuelva para dirigir la secuela de Narnia, si es que llega a hacerse", concluyó Sneider.

Escrita y dirigida por Gerwig, Narnia: El sobrino del mago aterrizará en Netflix el 2 de abril de 2027, tras su paso por los cines a partir del 12 de febrero de ese mismo año. La cinta estará protagonizada por David McKenna como Digory Kirke y Beatrice Campbell como Polly Plummer, Emma Mackey como Jadis, la última reina de Charn; Carey Mulligan como Mabel Kirke, la madre de Digory; Daniel Craig como Andrew Ketterley, el tío de Digory; Tom Bonington como el señor Potts; y Ava Jager como Violet Plummer, la hermana de Polly, entre muchos otros.