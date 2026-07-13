Muere Sam Neill: 10 de sus películas imprescindibles más allá de Parque Jurásico - CIBY 2000/GAUMONT/NETFLIX

MADRID, 13 Jul. (CulturaOcio) -

Sam Neill ha fallecido a los 78 años. Y aunque la trayectoria del actor neozendalés está definitivamente marcada por su papel protagonista en Parque Jurásico, en sus cinco décadas de carrera ha acumulado un buen puñado de papeles quizá no tan populares, pero igualmente memorables.

En su dilatada trayectoria, Neill ha trabajado a las órdenes de cineastas como Jane Campion, Steven Spielberg o John Carpenter.

Nacido en 1947 en Irlanda del Norte y criado en Nueva Zelanda, logró su primer papel protagonista en 1977 con Perros de presa, punto de partida de una filmografía en la que transitó por géneros como el terror, el drama o el thriller.

A modo de homenaje, esta lista repasa, en orden cronológico, diez de las películas más recordadas de Sam Neill.

LA POSESIÓN (1981)

En 1981, el actor protagonizó junto a Isabelle Adjani La posesión, cinta de terror dirigida por Andrzej Zulawski. Ambientada en Berlín tras la caída del muro, la trama sigue a Anna y Marc, una pareja cuya separación les atrapa en una espiral de locura.

CALMA TOTAL (1989)

Dirigido por Philip Noyce y protagonizado junto a Nicole Kidman, este asfixiante thriller estrenado en 1989 atrapa a sus personajes en medio del mar.

LA CAZA DEL OCTUBRE ROJO (1990)

En La caza del octubre rojo, película de 1990 dirigida por John McTiernan, Neill compartió elenco con Alec Baldwin y Sean Connery. La trama del filme, basada en la novela homónima de Tom Clancy, sigue la accidentada travesía del Octubre Rojo, un submarino nuclear de la Unión Soviética.

EL PIANO (1993)

En El piano, el filme dirigido por Jane Campion que obtuvo tres premios Oscar en 1993, Neill encarnó al marido de Ada, el personaje de Holly Hunter.

PARQUE JURÁSICO (1993)

En el que sin duda alguna es su trabajo más conocido, Neill dio vida al paleontólogo Alan Gran en la cinta de 1993 de Steven Spielberg. Un papel que le valió el salto al estrellato y que retomó en Parque Jurásico III y en Jurassic World: Dominion.

EN LA BOCA DEL MIEDO (1994)

Dirigida por John Carpenter, En la boca del miedo fue otra de las incursiones de Neill en el género del terror. En el filme, estrenado en 1994, el actor da vida a John Trent, un investigador que sigue la pista de un famoso escritor, convencido de que su desaparición no es más que un montaje para promocionar su próxima novela.

MERLÍN (1998)

En 1998 Neill encabezó el elenco de la serie Merlín junto a actrices de la talla de Helena Bonham Carter o Isabella Rosellini. Un papel por el que estuvo nominado tanto en los Emmy como en los Globos de Oro.

HUNT FOR THE WILDERPEOPLE (2016)

Neill trabajó a las órdenes de Taika Waititi en esta entrañable comedia neozelandesa. La cinta relata el inesperado vínculo forjado entre el arisco y solitario Hector, interpretado por Neill, y el joven y rebelde Ricky (Julian Dennison).

PEAKY BLINDERS (2013-2022)

En Peaky Blinders, Neill dio vida al inspector Maj Campbell, que irrumpe en Belfast para plantar cara a Tommy Shelby (Cillian Murphy) y su banda.

THOR: RAGNAROK (2017)

Neill tuvo un divertido cameo meta en el Universo Cinematográfico Marvel, concretamente en Thor: Ragnarok, dando vida a un actor asgardiano que interpreta a Odín.