Nicole Kidman y Sandra Bullock tratan de salvar a su familia maldita en el nuevo tráiler de Prácticamente magia 2 - WARNER BROS

MADRID, 25 Jun. (CulturaOcio) -

Este año, casi tres décadas después del estreno de Prácticamente magia, llegará a los cines su secuela, con el regreso de Nicole Kidman y Sandra Bullock como las hermanas Owens y nuevas brujas en la familia. La cinta aterrizará en salas el próximo 11 de septiembre y Warner Bros ha lanzado un nuevo tráiler para ir abriendo boca.

"No hay magia más fuerte que la de la relación entre hermanas, forjada por el destino e inquebrantable a pesar del paso del tiempo", comienza el adelanto que, a pesar de su nostálgico y optimista tono inicial, pronto deja claro que la película tendrá su buena dosis de magia oscura.

Mientras que Gillian anima a Sally a salir y divertirse, las hijas de esta llegan a la casa y recuerdan entre risas cómo su madre aseguraba que todo el que se enamoraba de ella, moría, pero sin creer realmente en la maldición. No obstante, el personaje encarnado por Joey King, claramente enamorado de un chico encarnado por Xolo Maridueña, empieza a temer que sea real y trata de romperla, aunque eso la lleve "por una senda tenebrosa".

Las hermanas Owens se alían entonces con un "erudito en la materia", encarnado por Lee Pace y se disponen a salvar a su familia entre hechizos, rituales y poderes aterradores pero también risas y momentos de sororidad.

SINOPSIS Y REPARTO DE PRÁCTICAMENTE MAGIA 2

"Prácticamente magia 2 vuelve a un mundo impregnado de travesuras a la luz de la luna y poderosa magia ancestral, en el que las hermanas Owens deben enfrentarse a la oscura maldición que amenaza con desintegrar a su familia de una vez por todas, en un evento cinematográfico imprescindible lleno de diversión, magia y caos", reza la sinopsis oficial del filme.

La película está dirigida por Susanne Bier y coescrita por Georgia Pritchett y Akiva Goldsman, quien ya se encargó de escribir el libreto de la primera entrega junto a Robin Swicord, basándose en la obra de Alice Hoffman. Aparte de con el regreso de Kidman y Bullock, y los fichajes de King, Pace o Maridueña, Prácticamente magia 2 también cuenta en su reparto con Maisie Williams, Solly McLeod, Stockard Channing, Dianne West, Tammy Appenzellar y Christopher Moore, entre otros.