Muere Sam Neill, protagonista de Parque Jurásico, a los 78 años

MADRID, 13 Jul. (CulturaOcio) -

Sam Neill, protagonista de películas como Parque Jurásico o El piano, ha fallecido a los 78 años en Sidney (Australia). No se ha revelado la causa del fallecimiento, pero Neill acababa de confirmar recientemente que estaba libre de cáncer tras haber sido diagnosticado en 2022 con un linfoma angioinmunoblástico de células T en fase 3, un tipo de cáncer de la sangre.

La muerte del actor neozelandés se anunció el lunes en un comunicado publicado en su cuenta de Instagram: "Con inmensa tristeza la 'whanau' (famila en maorí) de Sam Neill comunica la noticia de su fallecimiento el lunes 13 de julio, en Sídney (Australia). Sam estaba rodeado de su familia y falleció con la dignidad que ha caracterizado toda su vida".

"La pérdida fue repentina e inesperada, pero bendecida por el hecho de que Sam permaneciera libre de cáncer", señala el comunicado en el que la famial quiere expresar "su más profundo agradecimiento al personal del St Vincent's Private Hospital por su increíble atención". "Más adelante se darán a conocer más detalles, pero, por ahora, en nombre de la familia, les pedimos que respeten su privacidad mientras superan esta pérdida inconmensurable", concluye el comunicado.

Nacido en 1947 en Irlanda del Norte y criado en Nueva Zelanda, comenzó trabajando en la National Film Unit neozelandesa como director, montador y guionista antes de consolidarse como intérprete, algo que marcaría su mirada cinéfila sobre los proyectos que elegía. Su primer gran papel llegó con el thriller político neozelandés Perros de presa (1977) y el drama australiano Mi brillante carrera (1979).

Convertido ya toda una estrella en el continente australiano, dio el salto a la escena global a principios de los 80 en títulos como El final de Damien (1981) la tercera entrega de la saga de terror La profecia, y en la película de culto La posesión (1981), así como en el bélico Ataque Fuerza Z (1982). Durante esa década consolidó un registro dramático como Un grito en la oscuridad (1988) junto a Meryl Strep o el thriller Calma total (1989), donde compartió pantalla con una joven Nicole Kidman.

En los 90, Neill se convirtió en un rostro imprescindible del cine comercial y de autor gracias a una racha casi ininterrumpida de granes trabajo. Fue el oficial soviético Vasili Borodin en el thriller submarino La caza del Octubre Rojo (1990), trabajó con Jane Campion El piano (1993) y alcanzó la verdadera fama mundial como el paleontólogo Alan Grant en Parque Jurásico (1993) de Steven Spielberg, personaje que definió para siempre su vínculo con el blockbuster. En paralelo, cultivó el terror y la ciencia ficción de culto con En la boca del miedo (1994) y Horizonte final (1997), confirmando su facilidad para transitar entre el mainstream y géneros más arriesgados.

Lejos de encasillarse, Neill siguió alternando cine, televisión y producciones de distinto presupuesto durante las siguientes décadas. En la pequeña pantalla brilló en miniseries como Contra el viento: La historia de Mary Lindell (1991) y especialmente Merlín (1998), por las que recibió nominaciones al Globo de Oro, además de títulos posteriores como Los Tudor y Peaky Blinders, donde aportó una dimensión inquietante a sus personajes de época.

En cine encadenó trabajos tan dispares como El hombre que susurraba a los caballos (1998), El hombre bicentenario (1999), La luna en directo (2000) o el regreso a la franquicia jurásica en Parque Jurásico III (2001).

Ya en el siglo XXI, lejos de retirarse, vivió una suerte de segunda juventud interpretativa con papeles muy celebrados en Dean Spanley (2008), la cinta australiana Sweet Country (2017), el thriller de ciencia ficción Daybreakers (2009), la cinta de aventuras El último cazador (2011) o la aclamada comedia neozelandesa Hunt for the Wilderpeople, a la caza de los ñumanos (2016), donde explotó su vis cómica sin renunciar a la melancolía.

También se dejó ver en el universo Marvel con un guiño meta en Thor: Ragnarok (2017) y retomó su papel del profesor Alan Grant en Jurassic World: Dominion (2022). Sus últimos títulos destacados fueron la serie de Netflix Indomable (2025) junto a Eric Bana y tiene pendiente de estreno The Last Resort, una comedia romántica con Daisy Ridley y Alden Ehrenreich que llegará a las salas el próximo año.