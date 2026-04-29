The White Lotus 4 ya tiene sustituta para Helena Bonham Carter... Y la serie ha salido ganando - CONTACTO

MADRID, 29 Abr. (CulturaOcio) -

Hace escasos días se dio a conocer que Helena Bonham Carter, quien iba a ser uno de los grandes fichajes de la cuarta temporada de The White Lotus, abandonaba el proyecto tras solo una semana de rodaje. Sin embargo, Mike White, el creador de la serie de HBO, no ha tardado en encontrar a su sustituta: Laura Dern.

Según informa Deadline, la protagonista de Parque Jurásico, El precio de la ambición y ganadora del Oscar por Historia de un matrimonio interpretará a un nuevo personaje, que está siendo desarrollado y escrito para ella por White.

De este modo, Dern, también conocida por papeles a las órdenes de David Lynch en cintas como Terciopelo azul, Corazón salvaje o la serie Twin Peaks: El retorno, se unirá a la temporada 4 de The White Lotus.

La incorporación de la actriz, que interpretó por última vez a la doctora Ellie Satllter en Jurassic World: Dominion, a los nuevos episodios de la serie de HBO marca su nueva colaboración con White. Dern ya se puso a las órdenes del director y guionista en la película de 2007 El año del perro y protagonizó la comedia televisiva de HBO Iluminada, emitida entre 2011 y 2013.

DERN YA HIZO UN CAMEO EN LA TEMPORADA 2 DE THE WHITE LOTUS

Curiosamente, Dern ya había realizado un cameo sin acreditar en la temporada 2 de White Lotus. La actriz prestó su voz a Abby, la esposa de Dominic Di Grasso, el productor de Hollywood adicto al sexo interpretado por Michael Imperioli, con quien mantenía una tensa relación a causa de sus infidelidades en el primer episodio. Las especulaciones sobre el fichaje de Dern para la nueva entrega de The White Lotus comenzaron cuando la actriz y White fueron vistos juntos en Los Ángeles el pasado julio, charlando y tomando unos batidos, justo en el momento en que el director y guionista se encontraba buscando las localizaciones para la cuarta temporada.

En cuanto a la salida de Bonham Carter de los nuevos episodios, HBO aseguró en un comunicado dirigido a medios estadounidenses como Deadline o The Hollywood Reporter que el papel que White había creado para la estrella de El club de la lucha y la saga Harry Potter "no encajaba una vez llegados al plató" y, por consiguiente, se estaba reescribiendo. No obstante, tanto la plataforma como los productores y el propio White añadieron en el comunicado que lamentaban no poder trabajar con la actriz y esperaban poder hacerlo en otro proyecto.

"La cuarta temporada seguirá a un nuevo grupo de huéspedes y empleados del hotel White Lotus a lo largo de una semana, durante el Festival de Cine de Cannes", adelanta la sinopsis de esta entrega, que se está rodando en la Costa Azul francesa, en un palacio del siglo XIX convertido en hotel de lujo de Saint-Tropez, el Château de La Messardière.

Además de Bonham Carter, ahora desvinculada del proyecto, la serie ya anunció que contará con incorporaciones de primer nivel como Sandra Bernhard (Severance), Kumail Nanjiani (Eternals), Vincent Cassel (La Haine) o Steve Coogan (Soy Alan Partridge). Completan el reparto de The White Lotus 4 Caleb Jonte Edwards (Black Snow), Alexander Ludwig (Los juegos del hambre), Chris Messina (The Mindy Project), AJ Michalka (Los Goldberg), Max Greenfield (New Girl), Chloe Bennet (Agentes de SHIELD), Charlie Hall (Bel-Air), Jarrad Paul (Chad), Corentin Fila (Cuando tienes 17 años), Nadia Tereszkiewicz (La gran juventud) y la casi debutante Marissa Long.