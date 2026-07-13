El adiós de Hollywood a la "leyenda" Sam Neill: "Una fuente de inspiración para todos"

MADRID, 13 Jul. (CulturaOcio) -

Sam Neill, actor neozelandés que dio vida a Alan Grant en Parque Jurásico (Jurassic Park) y cuya filmografía incluye títulos como El piano, La Caza del Octubre rojo o Peaky Blinders, ha fallecido a los 78 años. Ante la noticia, numerosos actores, directores e incluso primeros ministros han rendido tributo al intérprete, recordándole con cariño.

"Con inmensa tristeza la 'whanau' (famila en maorí) de Sam Neill comunica la noticia de su fallecimiento el lunes 13 de julio, en Sídney (Australia). Sam estaba rodeado de su familia y falleció con la dignidad que ha caracterizado toda su vida", comienza el comunicado con el que se daba a conocer la muerte del actor. Entre los muchos que han comentado la publicación se encuentra el también neozelandés Karl Urban, que ha descrito a Neill "como una fuente de inspiración para muchos que siguieron sus pasos pioneros. Un hombre maravilloso, un tesoro nacional que tanto aportó a Nueva Zelanda y al mundo".

"Sam Neill era un hombre de gran sensibilidad y gran belleza. Fue un amigo y colaborador en una época difícil, y su fortaleza nos dio fuerzas a todos", escribió en su cuenta de Instagram Colin Trevorrow, director de Jurassic World: Dominion, cinta en la que Neill volvía a encarnar al icónico paleontólogo. "Lo recordaré por su tranquilidad, su pasión por el vino y por la serenidad y seguridad que aportaba a sus personajes. No todos los días se tiene la suerte de entablar amistad con una leyenda. Le estaré eternamente agradecido", expresó. Por su parte, Universal Pictures también le dedicó una publicación a la "leyenda de Jurassic".

Rest in peace to our Jurassic legend, Sam Neill. pic.twitter.com/uM2L4Jgnqs — Universal Pictures (@UniversalPicsAU) July 13, 2026

Entre los muchos tributos que le han dedicado al intérprete se encuentra además el del equipo de Peaky Blinders. "La interpretación que Sam hizo de Chester Campbell pasará a la historia. Un villano despreciable, mezquino y manipulador, pero también carismático, vulnerable, divertido y sumamente entretenido de ver. Sam fue una de las figuras clave que impulsó el éxito inicial de Peaky Blinders, por lo que le estaremos eternamente agradecidos", reza una publicación compartida en la cuenta oficial de la serie.

Rest in peace to our Jurassic legend, Sam Neill. pic.twitter.com/uM2L4Jgnqs — Universal Pictures (@UniversalPicsAU) July 13, 2026

TRUBUTOS DE RICHARD E. GRANT, TONI COLLETTE Y OTROS

"Conocía a Sam desde hacía tres décadas y, por fin, trabajé con él en PALM BEACH en 2018. Un oficial y un caballero en el sentido más auténtico de la palabra. Me guio y me ayudó a superar un momento muy difícil de mi vida", rememoró el actor Richard E. Grant, publicando distintas fotos del intérprete. También compartió una imagen con Neill la nominada al Oscar Toni Collette, que trabajó con él en Mejor otro día y Juego sucio.

Han sido muchos los que, ya sea dedicando publicaciones al actor en sus propias cuentas o comentando en las de otros, han rendido tributo a Neill. "Una persona verdaderamente extraordinaria, una leyenda y una fuente de inspiración para todos, incluso más allá del mundo del arte", aseguró Rhys Darby, mientras que Lesley-Ann Brandt, estrella de Lucifer, lamentaba que, con él, Nueva Zelanda "pierde a un gigante y a uno de sus mayores tesoros".

HOMENAJE DE PRIMEROS MINISTROS

Cabe decir que no solo personas del mundo audiovisual han rendido homenaje a Neill y es que Christopher Luxon, primer ministro de Nueva Zelanda, le ha dedicado unas palabras. "Sir Sam Neill fue uno de los grandes. Comenzó su carrera cuando en este país apenas existía una industria cinematográfica digna de mención", escribió, resaltando cómo "durante más de cincuenta años llevó las historias de Nueva Zelanda al mundo y su talento contribuyó a convertir nuestra industria cinematográfica en lo que es hoy: una de nuestras mayores exportaciones culturales".

Sir Sam Neill was one of the greats.



He started out when there was barely a film industry in this country to speak of. For more than fifty years he took New Zealand stories to the world and his talents helped make our film industry into what it is today – one of our greatest… — Christopher Luxon (@chrisluxonmp) July 13, 2026

También el primer ministro australiano, Anthony Albanese, alabó el trabajo y vida de Neill. "Sam Neill protagonizó tantas historias australianas muy queridas que se ganó un lugar especial en el corazón de los australianos. Irónico y sarcástico, reflexivo y lacónico, Sam luchó contra la enfermedad con la misma dignidad, humor y convicción que daban fuerza a cada una de sus actuaciones", escribió.