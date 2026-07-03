Steven Spielberg se hace con la nueva Backrooms: The Mandela Catalogue - CONTACTO-A24

MADRID, 3 Jul. (CulturaOcio) -

Este 2026 ha visto el estreno e inesperado éxito de dos películas de terror de bajo presupuesto dirigidas por 'youtubers', Backrooms, basada en el fenómeno de Internet de Kane Parsons y Obsession, dirigida por el responsable del popular largometraje Milk & Serial publicado en YouTube. Ahora, varios estudios han luchado por adquirir lo que esperan que sea el próximo bombazo, con Steven Spielberg haciéndose con los derechos de The Mandela Catalogue.

Según revela Deadline, tras una guerra de ofertas en la que participaron 11 estudios, los derechos para llevar al cine la viral serie de vídeos fueron adquiridos por Spielberg, de Amblin; Scott Stuber, de United Artists; y Amazon MGM Studios. Siguiendo el ejemplo de Backrooms, la cinta estará dirigida por el propio creador de los vídeos, Alex Kister, que también firma el guion junto a Tyler Clifton.

Desde su lanzamiento en 2021, The Mandela Catalogue acumula más de 100 millones de visualizaciones solo en sus episodios oficiales, lo que hace de ella una de las mayores franquicias originales de terror analógico (es decir, basado en metraje encontrado) de YouTube, tal y como recoge el medio estadounidense.

Ambientada en el ficticio condado de Mandela, Wisconsin, la historia gira en torno a la invasión de los "Alternos", entidades capaces de cambiar de forma e imitar perfectamente a los humanos. Estos no solo quieren erradicar a la humanidad, sino que para acabar con sus víctimas emplean la tortura psicológica, haciendo que ellas mismas se acaben quitando la vida. La serie incluye además numerosas referencias bíblicas que sugieren la naturaleza sobrenatural de los invasores.

INTENTAR REPLICAR EL ÉXITO DE BACKROOMS Y OBSESSION

La decisión de los estudios por pujar por los derechos de esta serie de vídeos virales llega poco después de que dos creadores de contenido de YouTube hayan demostrado su potencial para atraer a las masas. Basada en el fenómeno de los Backrooms, la cinta homónima de A24 dirigida por Parsons lleva recaudados 330 millones de dólares en taquilla frente a un presupuesto de 10 millones y ha gozado de una buena recepción tanto entre el público como entre la crítica.

También ha despertado reacciones muy positivas Obsession, película del 'youtuber' Curry Barker que contó con un presupuesto de menos de un millón de dólares y ya lleva amasados 375 millones. El filme obtuvo el Premio Especial del Jurado, el Gran Premio del Público y el Premio Carnet Jove al mejor largometraje en el pasado Festival de Sitges.