Minions & Monsters encabeza la taquilla con casi 160 millones de dólares a nivel mundial - UNIVERSAL PICTURES

MADRID, 6 Jul. (CulturaOcio) -

Minions & Monsters ya ha aterrizado en las salas y, con casi 160 millones de dólares en su primer fin de semana a nivel global, ha vuelto dar buena cuenta de la solidez del cine familiar especialmente en la época estival. Las aventuras de Gru y los Minions son la franquicia de animación más taquillera de la historia del cine, con más de más de 5.600 millones de dólares en todo el mundo.

Concretamente, el séptimio filme de la franquicia ha amasado 159,87 millones de dólares a nivel mundial. Con 34 millones recaudados en Estados Unidos y Canadá en sus tres primeros días en taquilla, y a pesar de rebasar los 60 millones transcurrido el fin de semana, Minions & Monsters firmaba el peor estreno de la taquillera franquicia de animación en el Box USA.

Estrenada en 2010, Gru, mi villano favorito recaudó más de 540 millones de dólares en taquilla a nivel mundial, cifra que la franquicia llegó a duplicar con posteriores entregas. Illumination estrenó hasta tres cintas más de Gru, mi villano favorito, que a partir de 2015 fue alternando con el lanzamiento de las películas de los Minions en solitario, cuya primera entrega, con más de 1.150 millones de dólares recaudados, se convirtió en la más taquillera de la franquicia de Illumination.

Pese a no haber superado los exitosos estrenos de sus predecesoras, Minions & Monsters ha encabezado la taquilla este fin de semana, situándose incluso por encima de Toy Story 5. Además, cabe señalar que la cinta dirigida por Pierre Coffin, que contó con un presupuesto estimado de 85 millones de dólares, ya ha superado esa marca.

En España, Minions & Monsters ha encabezado la taquilla este fin de semana con 2,34 millones de euros, según datos provisionales de Rentrak Spain. No obstante, cabe señalar que el filme se estrenó el miércoles, por lo que estas cifras no reflejan el total que la película ha recaudado en España por el momento, sino solo lo que ha amasado entre el viernes y el domingo.

MINIONS & MONSTERS ENCABEZA LA TAQUILLA JUNTO A TOY STORY 5

Este fin de semana, aparte de por Minions & Monsters, la taquilla ha estado liderada por Toy Story 5, que ya va camino de los 800 millones a nivel global. El fenómeno Obsession, la cinta de terror dirigida por Curry Barker, ya suma más de 400 millones en la taquilla mundial, mientras que Supergirl, protagonizada por Milly Alcock, recién supera la marca de los 100 millones.

Young Washington, el biopic de George Washington dirigido por Jon Erwin, que llegará a las salas españolas el 16 de octubre, ha desembarcado este fin de semana en Estados Unidos y Canadá, donde por el momento ha recaudado 20 millones de dólares.

Con casi 350 millones, Backrooms de Kane Parsons continúa resistiendo en los cines, así como El día de revelación de Steven Spielberg, que acaba de superar los 200 millones en la taquilla mundial.

Ambientada en los años 20, Minions & Monsters relata "la desvergonzada, disparatada y verdadera historia de cómo los Minions conquistaron Hollywood, se convirtieron en estrellas de cine, lo perdieron todo, soltaron monstruos en el mundo y acabaron uniéndose de nuevo en un intento de salvar el planeta del desastre que ellos mismos habían creado", según reza la sinopsis oficial.