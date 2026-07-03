¿Trabajaron Los Minions Para Los Nazis Y Adolf Hitler? - UNIVERSAL

MADRID, 3 Jul. (CulturaOcio) -

Antes de convertirse en los secuaces de Gru, a lo largo de la historia los Minions estuvieron al servicio de los villanos más despreciables y malvados que pudieron encontrar, entre ellos, Drácula o Napoleón. Esto ha llevado a muchos fans a especular acerca de una cuestión no poco perturbadora: ¿qué estaban haciendo los Minions entre 1939 y 1945? Una pregunta a la que el director de la nueva entrega de la saga, Minions & Monsters, que ya está en los cines, por fin ha contestado.

"Sabía que me ibas a hacer esa pregunta. ¡Debería darte vergüenza!", bromea Coffin en una entrevista concedida a Polygon al ser preguntado dónde estaban los Minions durante al Segunda Guerra Mundial. Coffin, responsable de Los Minions y de las tres primeras entregas de Gru, mi villano favorito, en esta nueva cinta de la franquicia ejerce como director, coguionista y doblador de las divertidas criaturas amarillas.

"Creo que estaban en esa cueva", apunta Coffin. En la primera película, los Minions estuvieron hibernando en una caverna desde 1812 hasta 1968. No obstante, el entrevistador señala que Minions & Monsters establece que existen varias tribus de Minions.

¿FUERON LOS MINIONS SECUACES DE HITLER?

"No estoy intentando eludir la pregunta", asegura Coffin, explicando que conoce perfectamente las teorías que circulan por Internet sobre que los Minions podrían haber trabajado a las órdenes de Adolf Hitler.

El cineasta incide en que "los Minions que conocemos" de la primera película "estaban atrapados en la cueva". "Estos otros, no sé dónde estaban, pero no formaban parte de la Gran Historia", sentencia Coffin.

Ambientada en los años 20, la película relata "la desvergonzada, disparatada y verdadera historia de cómo los Minions conquistaron Hollywood, se convirtieron en estrellas de cine, lo perdieron todo, soltaron monstruos en el mundo y acabaron uniéndose de nuevo en un intento de salvar el planeta del desastre que ellos mismos habían creado", según reza la sinopsis oficial.