El día de la revelación arrasa y se convierte en el mejor estreno de una película original de Steven Spielberg - UNIVERSAL PICTURES

MADRID, 15 Jun. (CulturaOcio) -

El día de la revelación, la nueva película de Steven Spielberg, ha arrasado en su primer fin de semana en taquilla. El filme con el que el legendario cineasta regresaba al cine de OVINIS y alinenígenas se ha convertido en el mejor estreno de una película original del director de E.T. el extraterrestre, Tiburon o La lista de Schindler.

Por el momento, la cinta lleva recaudados casi 93 milllones de dólares a nivel mundial, 44 millones solo en la taquilla norteamericana. Con estas cifras, el filme ha destronado a Salvar al soldado Ryan como el mejor estreno de un título original de Spielberg, no procedente de una franquicia ni adaptación de obra pevia, ya que la película protagonizada por Tom Hanks y Matt Damon recaudó 30,05 millones de dólares en la taquilla norteamericana en su primer fin de semana.

Por otro lado, El día de la revelación es también el quinto mejor estreno de la filmografía de Spielberg en general. Está solo por detrás de Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal, cuya recaudación en la taquilla norteamericana durante el primer fin de semana ascendió a 100,1 millones de dólares; El mundo perdido: Jurassic Park (72,1 millones de dólares), La guerra de los mundos (64,8 millones de dólares) y Parque Jurásico (47 millones de dólares), todas ellas sin ajustar por la inflación, tal y como aclara Geek Culture.

OBSESSION Y BACKROOMS, PASIÓN POR EL TERROR

Este fin de semana, aparte de por El día de la revelación, la taquilla ha estado liderada por Obsession, que suma ya casi 300 millones de dólares a nivel global. Cabe señalar que la cinta de terror escrita y dirigida por Curry Barker ha superado su propia recaudación del estreno cada fin de semana y que aún tiene previsto llegar a las salas españolas el próximo 26 de junio.

Destacan también Scary Movie, que lleva recaudados 173 millones de dólares a nivel global, Backrooms (262 millones de dólares), He-Man y los Masters del universo (86 millones de dólares) y Michael, que, con 932 millones de dólares de recaudación es ya el biopic musical más taquillero de la historia, honor que antes ostentaba Bohemian Rhapsody.