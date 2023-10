Mike Flanagan prepara una adaptación de Stephen King con 9 actores de La caída de la casa Usher

MADRID, 26 Oct. (CulturaOcio) -

Otra obra de Stephen King dará el salto a la gran pantalla una vez más, esta vez a cargo de Mike Flanagan. El realizador responsable de series como La maldición de Hill House o Misa de medianoche adaptará La vida de Chuck, una película para la que contará con varios actores de su última ficción, La caída de la casa Usher.

Ha sido el propio Flanagan quien ha hablado del proyecto a través de Twitter. "Ha pasado mucho tiempo desde que hice una película completamente independiente, y no sería posible sin los esfuerzos hercúleos de nuestro productor, Trevor Macy, quien ha querido que esta película exista, junto con nuestros socios de QWGmire. Somos una película totalmente independiente en producción bajo nuestro acuerdo interino del Sindicato de Actores de Cine-Federación Estadounidense de Artistas de Radio y Televisión (SAG-AFTRA). SAG-AFTRA ha calificado estos acuerdos como una parte vital de su estrategia de huelga, y estamos haciendo esta película en sus términos mientras los apoyamos", tuiteó.

