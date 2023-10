La caída de la casa Usher: Los relatos de Edgar Allan Poe adaptan cada capítulo de la serie de Netflix

MADRID, 18 Oct. (CulturaOcio) -

La caída de la casa Usher es el título de uno de los cuentos más famosos de Edgar Allan Poe, pero la ficción homónima de Mike Flanagan para Netflix no es una simple adaptación del mismo. Cada episodio de la miniserie bebe de un relato en particular, o hace referencia, en sus personajes o temas, a varias de las obras de Poe.

La nueva produción de Flanagan, la última que que el creador de La maldición de Hill House o Misa de Medianoche realiza para Netflix, narra la caída en desgracia de una dinastía familiar. Así, La caída de la casa Usher sigue en cada uno de sus ocho episodios a un personaje distinto, adaptando libremente en su trama las historias de Poe e incluyendo numerosos guiños a su obra.

Estos son los relatos originales del mítico Poe detrás de cada capítulo.

Aunque el título del capítulo haga referencia a los primeros versos del poema El cuervo, los temas que trata el episodio están más ligados a El entierro prematuro y Morella. El primero de estos relatos gira en torno al miedo a ser enterrado vivo y el segundo cuenta la historia de una mujer que se reencarna en su hija, atormentando al marido.

El escenario donde transcurren tanto el capítulo de la serie como el cuento es un rico baile de máscaras. En ambos, la muerte llega a la celebración: en la adaptación, por una lluvia ácida; en el original, por la peste de la que se escondían los invitados. En ambos, una misteriosa figura precede al desastre.

Los crímenes de la calle Morgue, publicado por primera vez en 1841 es considerado germen de la literatura policiaca, así como el primer misterio de "habitación cerrada". El cuento es además la primera historia en la que aparece el detective Auguste Dupin, interpretado en la serie por Carl Lumbly. Tanto en la ficción literaria como en la audiovisual los perpetradores del crimen de la calle Morgue resultan ser primates.

Considerado por los críticos como uno de los relatos más espeluznantes de la historia, en el cuento de Poe, el protagonista mata brutalmente a un gato, que regresa luego a la vida. Aunque el episodio es bastante fiel al material original, Flanagan apuntó en X (anteriormente Twitter) una diferencia clave: en su versión, el gato es una alucinación.

Okay. So... "The Black Cat" was written by Edgar Allan Poe. In HIS version, a cat is killed. In MY version, the cat is...



(spoilers)



... in MY version, the killing of the cat is revealed to be a hallucination. In MY version, the cat is alive and well. So who hates cats? :) https://t.co/3EyukDXiYB