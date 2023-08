Buenas noticias para la serie de La torre oscura de Stephen King en Prime Video

MADRID, 11 Ago. (CulturaOcio) -

En diciembre de 2022 se anunció que Mike Flanagan había adquirido, junto a su socio productor Trevor Macy, los derechos para adaptar la saga de La Torre Oscura de Stephen King a la pequeña pantalla. Tras meses de silencio, el creador ha desvelado por fin cómo va el proyecto de Amazon Prime Video.

En una entrevista con el podcast The Kingcast, Flanagan ofreció una actualización sobre la serie, afirmando que estaban haciendo "un enorme progreso". "Tenemos algunos enfoques innovadores para la realización de los que realmente no puedo hablar... Pero lo que puedo decir es que respecto a mis temores de que cualquier avance fuera a ser borrado [por la huelga], bueno, realmente no me preocupo por eso. Estamos en un buen lugar. Por supuesto, somos solidarios con el sindicato de guionistas y actores, y una vez que se atiendan esas necesidades y todos regresen al trabajo, creo que es cuando despegará. Pero va muy bien", expuso.

Compuesta por ocho libros, la saga La Torre Oscura comenzó en 1980. En una entrevista con Deadline en 2022, Flanagan apuntó que ya había escrito un guion piloto de la serie, que prevé que tendrá cinco temporadas y dos películas independientes a modo de continuación de la misma. "No me gustaría participar en un proyecto como este si lo lleváramos en una dirección que fuera a blasfemar contra el material de Stephen King, pero él nos ha apoyado mucho y se ha mostrado muy entusiasmado con lo que queremos hacer con él", afirmó.

Esta no será la primera adaptación de La Torre Oscura. En 2017 dio pie a una película con el mismo título, protagonizada por Idris Elba y Matthew McConaughey. La cinta, dirigida por Nikolaj Arcel, no conquistó a la crítica ni tampoco al público con poco más de 113 millones de dólares de recaudación a nivel mundial.