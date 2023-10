Así sería la temporada 2 de La caída de la casa Usher en Netflix

MADRID, 22 Oct. (CulturaOcio) -

La caída de la casa Usher llegó a Netflix el pasado 12 de octubre. Pese a que la serie ha sido un éxito, parece que no tendrá segunda temporada, aunque eso no significa que no haya posibilidades para continuar la trama.

La caída de la casa Usher fue creada por Mike Flanagan como una miniserie, y la trama quedó perfectamente resuelta. Dado que Mike Flanagan ha terminado su contrato con Netflix, es muy poco probable que la ficción continúe, aunque siempre existe la posibilidad de que Flanagan siga con la producción en su nuevo hogar, Amazon Prime Video. Las posibilidades de que esto suceda siguen siendo escasas, pero, de cumplirse, hay varias formas en que Flanagan podría sacar adelante la ficción.

En caso de que regresara, no parece que el elenco de la temporada 1 pudiera repetir. Casi todos los personajes de La caída de la casa Usher mueren al final, lo que significa que, a menos que la temporada 2 fuera una precuela o una historia diferente, tendría que tener un nuevo reparto. Esto significa que Bruce Greenwood y Mary McDonnell, los hermanos Roderick y Madeline y personajes centrales, no regresarían. Dado que ninguno de los otros miembros de la familia Usher sobrevivió, también es poco probable que Henry Thomas o Rahul Kohli estén de vuelta.

Quien sí podría volver es Carla Gugino como Verna. Verna es una figura misteriosa y muy importante en La caída de la casa Usher, e incluirla una vez más sin duda ayudaría a conectar ambas temporadas para que formaran parte de un universo común.

En cuanto a la trama, es probable que la temporada 2 de La caída de la casa Usher siguiera la estructura de anteriores proyectos de Flanagan. Un buen ejemplo son La maldición de Hill House y La maldición de Bly Manor, que tenían el mismo elenco, pero la historia y los personajes eran distintos. Dado que La caída de la casa Usher es una historia original basada en distintos relatos de Edgar Allen Poe, Mike Flanagan o Netflix podrían recurrir a un autor de terror diferente para la temporada 2.