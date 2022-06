Los mejores memes del Ken de Ryan Gosling en la película de Barbie: "Lo han hecho parecer estúpido a propósito"

MADRID, 16 Jun. (CulturaOcio) -

Ryan Gosling ha revolucionado a los fans en las redes sociales después de que Warner Bros. Lanzará la primera imagen que lucirá el actor como Ken en la película de Barbie junto a Margot Robbie. Y como cabía esperar, los seguidores del actor no han tardado en compartir sus impresiones en las redes sociales, suscitando un sinfín de tronchantes memes e incluso, ya hay quien señala que lo han hecho parecer estúpido a propósito.

Claro que, como suele ocurrir en estos casos, no son pocas las opiniones enfrentadas sobre el brutal cambio que ha experimentado el protagonista de Blade Runner 2049 en la cinta que dirigirá Greta Gerwig de la icónica muñeca de Mattel.

"Lo único que me interesa es Ryan Gosling como Ken", asegura un tuitero al que no le importa verle lucir palmito, un rubio platino tan propio de los muñecos, su cuidado bronceado y unos músculos perfectamente esculpidos.

"ES TAN CAMP QUE LO HAN HECHO PARECER ESTÚPIDO A PROPÓSITO", señala un tuitero indignado.

"El Fred de Freddie Prinze Jr echó a andar para que el Ken de Ryan Gosling pudiera correr", apunta un usuario que no ha tardado en encontrarle parecido con el protagonista de la primera entrega cinematográfica de Scooby Doo.

Otro de los tronchantes memes es en el que un usuario asegura que el "Ken humano quiere que paren esto".

Claro que también hay a quien parece levantarle el ánimo y un anhelo aún mayor. "Si la película de Barbie no me vende ropa interior de Ken es porque no quieren ganar dinero", asegura otra usuaria.

"Oh, ¿así que va a jugar a ser el Ken de los pendientes mágicos gay?", afirma encantado de la vida otro usuario que no ha tardado en identificar su aspecto con el de un diseño original del muñeco de Mattel.

"Ryan Gosling se ve igual que el Ken de Barbie. Estáis ciegos", afirma otra tuitera

"Yo con el Ken de Ryan Gosling", comenta un fan que bromea con una imagen de Morbius, el filme de Jared Leto que también fue víctima de un sinfín de memes.

Claro que no todo el mundo comparte esta opinión. También hay a quién le ha gustado la fresca y atrevida imagen de Gosling en la cinta de Barbie e incluso, despertando un deseo libidinoso.

"Será muy malo conmigo, me haría arder en la isla", afirma un tuitero.

"Yo después de ver a Ryan Gosling como Ken", apunta un tuitero al que la imagen del actor le ha parecido especialmente candente.

Otros, han sido más parcos en palabras y ha sabido como mostrarse más explícitos en una sola imagen.

Mientras que, para algunos, el único inconveniente del actor como Ken es que, su pelo, lo hace parecer gay.

*minor inconvenience happens*



"Hubiera podido ser Brad Putin", señala un tronchante meme de otra usuaria

"Yo viendo las fotos de #MargotRobbie y #RyanGoslings como #Barbie y #Ken", afirma un internauta en un tan ingenioso como hilarante meme.

"Se desveló la primera imagen de #RyanGosling como Ken en la película #Barbie. ¡Qué nervios!, espeta un tuitero con una simpática imagen de otro personaje.

"Dicen que mejor hubieran llamado a la #Waithsman para el papel de #Ken. Sí, quedaba mejor la Waithsman hermanitas", asegura una internauta.

También lo han llegado a comparar con otros personajes de animación e incluso, algunos tan dispares como Pablo Marmol de los Picapiedra o Wylong Smithers, el fiel ayudante del señor Burns de los Simpson.

"¿Cuál es su Ken favorito?", pregunta un tuitero en el que se encuentran Ryan Gosling y Smithers.

¿Cuál es su Ken favorito?



🔁 Ryan Gosling

"Pablo Mármol. Digo Ken", apunta un hilarante comentario de un internauta

Claro que, sin lugar a dudas, uno de los memes más hilarantes es en el que un internauta alude al Ken de Toy Story.