Mckenna Grace y Mason Thames protagonizan A pesar de ti: "Ser adolescente a veces resulta confuso"

LOS ÁNGELES, 30 Oct. (CulturaOcio- Raquel Laguna) -

Mckenna Grace y Mason Thames protagonizan junto a Allison Williams y Dave Franco la película A pesar de ti, basada en el libro superventas Regretting You de Colleen Hoover. La cinta, dirigida por Josh Boone, llega a los cines este viernes 31 de octubre con una emotiva historia sobre el duelo, la familia y el poder de perdonarse.

Mason Thames asegura que se sintió profundamente identificado con su personaje, Miller Adams. "Me enamoré de Miller. Es un tipo complicado, que tuvo que madurar demasiado pronto porque no tuvo realmente a sus padres. Algo de eso también me ha pasado a mí en esta industria. Desde pequeños, tenemos que madurar más rápido. Ser adolescente a veces resulta confuso", señala el joven en una entrevista concedida a CulturaOcio.

Para Mckenna Grace, dar vida a Clara fue un reto emocional que abordó con entrega y sensibilidad. "Leí el libro un millón de veces, y el guion también un millón de veces", explica la actriz. "Pasé mucho tiempo escuchando música. Fue un proceso de meterme en las escenas emocionales y tratarlas con cuidado. Clara me parece muy auténtica, muy humana, alguien que comete errores", señala.

Grace admite que, como fan de la novela original, sintió cierta presión. "Lo único que quería era hacer algo que me dejara satisfecha. Y creo que puedo hablar también por Mason cuando digo que los dos queríamos hacer algo que nos hiciera felices al verlo en pantalla", dice.

SECRETOS FAMILIARES

A pesar de ti sigue la historia de Morgan Grant (Allison Williams) y a su hija Clara (Mckenna Grace) mientras exploran las secuelas de un devastador accidente que saca a la luz una estremecedora traición y las obliga a enfrentarse a secretos familiares, a modificar su concepto de amor y a redescubrirse la una a la otra. La cinta es una historia sobre el crecimiento, la capacidad para salir adelante y el autodescubrimiento tras una tragedia.

Para Allison Williams, el papel de Morgan fue una oportunidad para explorar nuevas facetas en su carrera como actriz. "La historia me atrapó. Morgan, su relación con su hija, su relación consigo misma, su proceso de autodescubrimiento... todo eso me resultó fascinante. Además, era la primera película en la que no acababa llena de sangre al final, así que eso también me hacía ilusión", bromea.

Dave Franco, quien se mete en la piel de Jonah, destacó la conexión personal que siente con su personaje. "Creo que es un tipo dulce, algo introvertido, muy leal y que siempre busca lo mejor para los demás, incluso a costa de sí mismo. Curiosamente, siento que este personaje se parece más a mí que cualquiera de los que he interpretado antes", señala.

Los actores Scott Eastwood, Willa Fitzgerald, Sam Morelos y Clancy Brown completan el reparto de la película.