Javier Bardem desquicia a Amy Adams en el nuevo tráiler de Cape Fear, la serie de El cabo del miedo

1085072.1.260.149.20260507153605 Javier Bardem empuja a Amy Adams a la paranoia en el nuevo tráiler de Cape Bear, la serie de El cabo del miedo - APPLE TV

MADRID, 7 May. (CulturaOcio) -

Apple TV ha lanzado un nuevo tráiler de Cape Fear, la serie protagonizada por Javier Bardem, Amy Adams y Patrick Wilson que revisita la novela de John D. MacDonald titulada The Executioners. La ficción, que llegará a la plataforma el 5 de junio, toma como referencia la más reciente adaptación del libro a la gran pantalla: la película de 1991 dirigida por Martin Scorsese y producida por Steven Spielberg. Ambos ejercen como productores ejecutivos en esta nueva versión.

El tráiler adelanta la pesadilla en la que se verán inmersos la pareja de abogados Anna (Adams) y Tom (Wilson) cuando Max Cady (Bardem) sale de la cárcel tras cumplir una condena de diecisiete años. Ambos le enviaron a prisión por un crimen que supuestamente no cometió... y ahora busca venganza.

"Se te está yendo la cabeza", le advierte Tom a Anna, a lo que esta le reprocha: "Te fías más de Max que de tu mujer". Junto a sus dos hijos, y bajo el perturbador escrutinio de Cady, la familia se sumergirá poco a poco en un estado de alerta y terror constantes, llegando incluso a desconfiar los unos de los otros.

"Inspirada en la película de 1991 dirigida por Martin Scorsese y producida por Steven Spielberg, se avecina tormenta para los abogados Anna (Adams) y Tom Bowden (Wilson), un matrimonio feliz, cuando Max Cady (Bardem), el célebre asesino al que ellos mismos enviaron a la cárcel, sale a la calle en busca de venganza", reza la sinopsis oficial de la serie.

La novela de John D. MacDonald fue adaptada a la gran pantalla primero en 1962 por J. Lee Thompson, con Gregory Peck y Robert Mitchum como protagonistas. Más adelante, Robert De Niro encarnó uno de los papeles más míticos de su carrera en la versión de Scorsese de El cabo del miedo. La película, estrenada en 1991, contó con Spielberg como productor. En esta nueva versión, ambos cineastas ejercen como productores ejecutivos.

Tras el estreno de los dos primeros episodios de Cape Fear el viernes 5 de junio, los ocho capítulos restantes llegarán a Apple TV semanalmente. Completan el reparto de la ficción, junto a Bardem, Adams y Wilson, Joe Anders, Lily Collias, Malia Pyles y CCH Pounder.