Amy Adams revela cómo salvó a una víctima de apuñalamiento gracias a su papel en un desconocido drama médico - CONTACTO

MADRID, 26 Jun. (CulturaOcio) -

Amy Adams ha compartido recientemente una asombrosa anécdota sobre cómo salvó la vida de un hombre, recordando también uno de sus papeles más desconocidos. La actriz dio vida a la enfermera Alice Doherty en el drama médico de 2004 Dr. Vegas, que solo llegó a emitir cinco episodios, pero su mayor labor médica fue fuera de la pantalla, al encontrarse con una víctima de apuñalamiento.

Ha sido durante su paso por el podcast Smartless que Adams ha explicado cómo su familia y ella fueron "los primeros en llegar al lugar" del apuñalamiento tras salir de su restaurante "favorito" de Santa Mónica. "Había gente gritando y un hombre caminaba mientras gritaban: '¡Se está muriendo!' Y mi marido dijo: '¡Eso es sangre!'", recordó.

La intérprete señaló que la víctima era un hombre que había sido "apuñalado en el cuello". Mientras su marido, Darren Le Gallo, se quedaba con su hija, ella y su padre, que ya se había encontrado en situaciones similares, corrieron a ayudar. "Estaba sangrando y sus amigos estaban muy nerviosos", expresó, declarando haberse sentido muy "centrada" en el momento de actuar.

AMY ADAMS FUE LA ENFERMERA ALICE DOHERTY EN DR. VEGAS

La actriz utilizó toallas de playa para aplicar presión y detener la hemorragia, además de advertir a la víctima de que no se moviese. "Cuanto más te resistas, más rápido vas a sangrar. Tú solo túmbate", le recomendó.

Un año después del incidente, la actriz y la víctima se encontraron en un restaurante. "Un hombre se me acercó... Y me dijo: 'He oído que tú y tu padre estuvisteis en el lugar donde apuñalaron a un hombre'", recordó. "Y yo le respondí: 'Dios mío, eres tú'. Y era él", reveló.

Al ser preguntada por los asombrados presentadores si había dado vida alguna vez a una enfermera o médico en la pantalla, la actriz recordó su breve paso por Dr. Vegas, una serie de 2004 que solo llegó a emitir cinco episodios en la CBS antes de su cancelación. La ficción seguía al doctor Billy Grant (Rob Lowe), que cambiaba la medicina de urgencias para convertirse en el médico interino de un lujoso casino de Las Vegas. Aparte de con Adams y Lowe, el reparto de Dr. Vegas también contaba con Joe Pantoliano, Sarah Lancaster, Lisa Gabriel, Tom Sizemore y Adam Clark, entre otros.