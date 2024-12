James Gunn revela si la Liga de la Justicia existe en su Universo DC

MADRID, 7 Dic. (CulturaOcio) -

Superman, Batman, Wonder Woman, Aquaman, Flash y Green Lantern son los principales miembros de la Liga de la Justicia. James Gunn ha revelado ahora si el legendario equipo de superhéroes formará parte de su universo DC.

A su paso por la pasada New York Comic Con, Gunn aclaró qué será canon en la nueva era de DC y cómo estará conectada con el ya desaparecido DCEU. "Hay referencias a cosas que sucedieron en el pasado y pasarán a ser canónicas en el UDC porque las mencionamos", explicó entonces.

Según ha revelado ahora el copresidente de DC Studios, la Liga de la Justicia todavía no existe en esta etapa. Así lo aseguró en una entrevista con The Hollywood Reporter.

Tras ser abordado al respecto, Gunn confirmó que tanto El Escuadrón Suicida como El Pacificador, la serie protagonizada por John Cena, "son ligeramente canónicos, exceptuando la aparición de cierto equipo [la antigua alineación de la Liga de la Justicia del DCU] al final".

"Todavía no existen", comentó. "Pero la regla es: si hacemos una referencia al pasado en una de nuestras nuevas series y películas del DCU, entonces es que sucedió. Esa es la forma en la que lidiamos con eso", añadió. Es decir, el cameo de Aquaman, The Flash, Wonder Woman y Superman en el último episodio de la temporada 1 de El Pacificador no forma parte del timeline oficial del Universo DC que Gunn y Peter Safran están articulando.

Sin embargo, lo que sí será canon es la muerte de Rick Flag (Joel Kinnaman) a manos de Christopher Smith por orden directa de Amanda Waller (Viola Davis) en la secuela-reboot de El Escuadrón Suicida, que se estrenó en 2021. Por otro lado, Frank Grillo, quien interpretará a su padre, Rick Flag Sr., en la serie para adultos Creature Commandos que ya arrancado en max, aludió recientemente a que podría ajustar cuentas con el antihéroe encarnado por Cena en la temporada 2 de El Pacificador. Además, el personaje también estará presente en Superman, que, escrita y dirigida por Gunn, llegará a los cines el 11 de julio de 2025 con David Corenswet como nuevo rostro del Hombre de Acero.

Tal vez la idea de Gunn sea presentar a una nueva Liga de la Justicia. A fin de cuentas, su filme sobre el Último Hijo de Krypton presentará a Hawkgirl (Isabela Merced), Mr. Terrific (Eddie Gathegi), Rex Mason, A.K.A. Metamorpho (Anthony Carrigan), y Guy Gardner/Green Lantern (Nathan Fillion), todos miembros del imbatible equipo de superhéroes. En todo caso, habrá que esperar para averiguarlo.