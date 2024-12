La película de Clayface ficha a Mike Flanagan (La maldición de Hill House)

MADRID, 12 Dic. (CulturaOcio) -

Tras el éxito de El Pingüino, la serie de Max centrada en el astuto criminal Oz Cobb, DC Studios pondrá el foco sobre otro célebre villano de Batman. Y es que la película sobre Clayface o Cara de Barro ya ha recibido la luz verde y ha fichado a un cineasta experto en el género de terror para darle forma.

De momento es poco lo que se sabe del proyecto, más allá de que está previsto que comience a rodarse a principios de 2025 y que partirá de un guion escrito por un cineasta que ya había mostrado anteriormente su interés por abordar la historia del personaje, Mike Flanagan.

Según recoge Variety, una fuente cercana a la producción de la nueva cinta ha informado de que el creador de series como La caída de la casa Usher, La maldición de Bly Manor o La maldición de Hill House ejercerá de guionista en la misma. Por el momento no se sabe quién dirigirá el filme, pero es improbable que lo haga Flanagan, puesto que ya está inmerso en dos grandes proyectos, una nueva versión de El exorcista para Universal y una adaptación de Carrie, de Stephen King.

Puesto que Flanagan es conocido especialmente por su trayectoria en el género de terror, tanto en cine como en televisión, es de esperar que la cinta de Clayface tenga tintes oscuros e incluso terroríficos. De hecho, ya en 2021 el guionista comentó en sus redes sociales que le interesaba hacer una película sobre el personaje que aunase terror, thriller y drama y en 2023 habría presentado a Warner Bros. un proyecto al respecto.

Por otro lado, el pasado año Deadline revelaba que Clayface sería uno de los villanos principales de The Batman 2, filme que tiene previsto empezar a rodarse a comienzos de 2025, con vistas a estrenarse el 2 de octubre de 2026. Son muchos los antagonistas del caballero oscuro que se ha especulado que podrían aparecer en la nueva cinta de Matt Reeves, no obstante, visto el tiempo que está llevando el proyecto, habrá que esperar para saber a ciencia cierta quién formará finalmente parte de la película o no.

Clayface, que debutó en las grapas en el número 40 de Detective Comics (1940), es la identidad de un actor de películas de serie B que comenzó una vida de delincuencia utilizando la identidad de un villano que interpretó en una película de terror. El personaje ya ha saltado en varias ocasiones a la pequeña pantalla, apareciendo por ejemplo en Gotham o la serie de animación Harley Quinn, donde Alan Tudyk le puso voz