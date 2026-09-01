Más vídeos filtrados de The Batman 2 vaticinan un desastre para Bruce Wayne y... ¿la llegada de Damian Wayne?

Archivo - James Gunn desmiente un gran rumor sobre The Batman 2 y 3 - WARNER BROS. - Archivo

MADRID, 1 Sep. (CulturaOcio) -

La secuela de The Batman continúa con su rodaje de cara a su estreno, previsto para el 18 de febrero de 2028. Desde el set en Glasgow, Escocia, han llegado nuevas imágenes que no parecen augurar nada bueno para Bruce Wayne (Robert Pattinson) ni para el Batmóvil.

((Atención: Esta noticia contiene spoilers))

Un vídeo del rodaje que circula en las redes muestra a Alfred (Andy Serkis), el siempre paternal y leal asistente de Bruce, en una desgarradora escena, arrodillado sobre su cuerpo aparentemente inconsciente mientras intenta reanimarlo. Hacia el final de las imágenes, Bruce recupera el conocimiento y se incorpora, dejando a la vista varios parches adhesivos de un monitor cardíaco en su pecho.

Por ahora se desconoce qué lo ha llevado a ese estado. Sin embargo, el hecho de que Alfred tenga que practicarle una RCP a Wayne deja claro que algo ha salido bastante mal para el multimillonario que combate el crimen de Gotham como Batman y ahora está herido.

Robert Pattinson spotted filming a scene as an injured Bruce Wayne for ‘THE BATMAN 2’



Being resuscitated by Andy Serkis’ Alfred. pic.twitter.com/gSj1NTXSki — Cinema Solace (@SolaceCinema) August 28, 2026

Esto sugiere que las amenazas a las que se enfrentará Batman en la película afectan cada vez más a su vida como Bruce Wayne. Además, a su lado se encuentra también una mujer junto a varios integrantes del equipo de rodaje.

EL BATMÓVIL DESTRUIDO Y LA POSIBLE APARICIÓN DEL BATWING EN LA PELÍCULA

Tampoco parece que vaya a correr mejor suerte el Batmóvil. Otras imágenes muestran los restos del vehículo del Caballero Oscuro bajo un puente.

Esta no sería la primera vez que el coche de Batman queda totalmente destruido y es reemplazado por otro en una película. Aunque los daños que ha sufrido el vehículo podrían indicar que en esta ocasión la Batmoto tendrá mayor protagonismo e incluso la posible aparición del Batwing.

GENTE! #TheBatmanPart2



Pelo visto o Bat-Movel não vai sobreviver a perseguição contra a polícia de Gotham 😭 pic.twitter.com/VGk0by50PI — DCVerso (@DCVers0) August 31, 2026

En otro vídeo aparece el Batmóvil recorriendo las calles de Gotham y unas imágenes anteriores ya mostraron a los agentes del departamento de policía acorralando al vehículo de Batman, con una misteriosa mujer de cabello rubio en el interior, mientras disparaban.

Todo parece indicar que el asalto y la persecución al coche de Batman es lo que ocasionará que termine destrozado, ya que parece improbable que un villano de aspecto monstruoso sea el responsable.

The Batmobile being shot at by SWAT and GCPD officers on the set of ‘THE BATMAN 2’ 🦇



(via ross_sneddon)pic.twitter.com/tExcuo1vG7 — The Batman Film News 🦇 (@TheBatmanFilm_) August 23, 2026

Además, una de las tomas ofrece un breve vistazo al doble de acción de Robert Pattinson enfundado en el traje de Batman, aunque gran parte del uniforme permanece oculto bajo una chaqueta, y otra muestra a una mujer rubia junto a un niño pequeño.

Melhor olhar sobre o traje do Batman 👀



Nova foto do dublê Rick English com o traje do Batman no set de #TheBatmanPart2 pic.twitter.com/VL9FhQ9iqq — DCVerso (@DCVers0) August 31, 2026

Se especula con que se trate del personaje de Scarlett Johansson y que el infante sea el hijo de Bruce con Talia al Ghul: Damian Wayne.

A personagem da Scarlett Johansson vai ter um filho? 👀



Novas imagens do set de #TheBatmanPart2 mostram a dublê de Scarlett Johansson junto com uma criança pic.twitter.com/4YMIbZDOCT — DCVerso (@DCVers0) August 28, 2026

The Batman Part 2 Set Photo Leak pic.twitter.com/mO0lUFEW85 — offline (@Ibrahman7_) August 28, 2026

The biggest thing that leads me to believe that this kid might be Bruce's son is the fact that Scarjo's character seems to be sporting an engagement ring, so the father is probably not the fiance. And the kid's hair also seems to be styled to evoke Bruce's look. pic.twitter.com/PZznWbjPyT — Lee Pace should be Batman. (@WayneG1939) August 29, 2026

Ambos parecen bastante preocupados por el estado de Bruce en otra imagen del vídeo en la que Alfred intenta reanimar al multimillonario. No obstante, otra posibilidad es que se trate de un joven Dick Grayson. En todo caso, toca esperar para averiguarlo.