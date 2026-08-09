James Gunn desmiente la gran teoría sobre el rodaje de The Batman 2 y su secuela

James Gunn desmiente la garn teoría sobre el rodaje de The Batman 2 y su secuela - WARNER BROS.

MADRID, 9 Ago. (CulturaOcio) -

Tras varios retrasos, The Batman 2, con Robert Pattinson retomando su rol como el caballero oscuro, tiene previsto ver la luz en cines el 18 de febrero de 2028. Y mientras Matt Reeves continúa capitaneando el rodaje del filme, James Gunn se ha encargado de poner fin a un rumor que circulaba en internet sobre esta segunda entrega y su continuación.

"¿Puedes confirmar o desmentir que The Batman 3 se está rodando al mismo tiempo que la parte 2? Muchos están difundiendo la noticia como si fuera un hecho", preguntaba un fan en Threads a Gunn, a lo que el mandamás de DC respondía, escueto: "Puedo desmentirlo".

Gunn desmentia así que la segunda y tercera entregas de The Batman estén rodándose simultáneamente, dando a entender que, por el momento, Reeves está centrando únicamente en la próxima película de la franquicia de DC. Tras retrasar su estreno varias veces, el filme finalmente tiene previsto ver la luz el 18 de febrero de 2028.

THE BATMAN 2 CONTINÚA SU RODAJE EN INGLATERRA

La secuela de The Batman arrancó su rodaje el pasado mes de mayo en los estudios Leavesden, en Inglaterra. Desde entonces, se han producido varias filtraciones desde el set, y una de las más recientes ofrecía un primer vistazo al batmóvil que conducirá el héroe enmascarado encarnado por Pattinson.

Por otra parte, las últimas informaciones apuntaban a que Scarlett Johansson se incorporará al reparto para interpretar a una asesina en serie obsesionada con las plantas que utiliza toxinas para cometer sus crímenes, una descripción que apunta claramente a una nueva versión de Pamela Isley/Hiedra Venenosa.

Y, de hecho, señalaban que su objetivo principal será el personaje al que dará vida Charles Dance (Juego de Tronos) en la película, descrito como el líder de una organización secreta formada por las figuras más poderosas de Gotham, lo que hace pensar que podría tratarse de la Corte de los Búhos.

En caso de confirmarse que Johansson dará vida a Pamela Isley, su incorporación reforzaría los rumores sobre una serie en imagen real de Hiedra Venenosa que DC Studios estaría desarrollando dentro del mismo universo de The Batman y de su spin-off televisivo para HBO, El Pingüino.