Robert Pattinson responde a las críticas por su físico en The Batman: "Entrené todos los putos días" - WARNER BROS

MADRID, 3 Jun. (CulturaOcio) -

Robert Pattinson ha respondido a quienes criticaron su físico en The Batman, la película de Matt Reeves en la que el actor encarnó a la nueva versión del icónico superhéroe de DC. A la espera de comenzar este mismo junio el rodaje de la secuela, el intérprete británico ha asegurado que se preparó intensamente para la primera entrega, pese a que algunos comentarios en redes sociales y medios cuestionaron entonces su transformación física.

"Todo el mundo decía: 'No entrenaste nada'. Entrené todos los putos días. Incluso después de eso, sigue pareciendo que no entrené, pero entrenaba dos veces al día, como a las tres de la madrugada", afirma Pattinson en una entrevista con GQ. El actor también reconoce que parte de esas críticas pudieron deberse a algunas de sus declaraciones previas sobre el entrenamiento físico. "Es solo porque dije en una entrevista que hacer ejercicio no molaba. Solo estaba intentando sonar guay", añade.

Pattinson, que el 17 de julio estrena en cines La odisea, la nueva película de Christopher Nolan, prepara ya su regreso como Bruce Wayne en The Batman: Parte 2, cuyo estreno está fijado para el 1 de octubre de 2027. Según explica el actor, ha instalado un gimnasio en su casa para afrontar el entrenamiento de la secuela, cuyo rodaje comenzará este mes de junio en Londres, aunque bromeó con que no parecía estar del todo al tanto de los detalles de producción. "El otro día hablé con el doble de acción. Me dijo: '¡Uy, 11 semanas de noches!'. Y yo le dije: '¿Perdón? Ni siquiera me han enviado un horario'", bromeó.

PATTINSON YA SE HABÍA PRONUNCIADO SOBRE LA PRESIÓN FÍSICA EN HOLLYWOOD

Las nuevas palabras de Pattinson recuperan una conversación que le ha acompañado desde antes del estreno de The Batman. En 2020, el actor declaró que "creo que si estás entrenando todo el tiempo eres parte del problema". "Estableces un precedente, nadie hacía esto en los años 70. James Dean no estaba precisamente musculado", apuntó con una frase que en aquel momento alimentó la idea de que no estaba siguiendo una preparación física estricta para interpretar al héroe de Gotham.

En 2023, Pattinson volvió a abordar el asunto en una entrevista con The London Standard, donde calificó de "loca" la expectativa de que los actores se sometan a rutinas extremas para determinados papeles. "Es muy fácil caer también en ese patrón, incluso si solo estás controlando tu ingesta de calorías, es extraordinariamente adictivo y no te das cuenta de lo dañino que es hasta que es demasiado tarde", señaló.

No era la primera vez que Pattinson hablaba de la presión hacia el físico de los actores en la industria cinematográfica. En 2011, durante su etapa en la saga Crepúsculo, admitió que el físico de Taylor Lautner en aquellas películas le había hecho sentirse más expuesto. "Nunca me había preocupado tanto por eso, pero después de ver cuánto entrena Taylor para las películas, pensé: 'Bueno, todo el mundo va a juzgarme ahora'. Siempre intentaba pensar en posturas en las que pudiera tensar los músculos y meter barriga", explicó entonces.