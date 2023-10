Loki: Así afectará el escándalo de Jonathan Majors a la temporada 2

MADRID, 4 Oct. (CulturaOcio) -

El pasado mes de marzo Jonathan Majors fue detenido por violencia doméstica y, después de varios aplazamientos, el juicio contra el actor comenzará el 25 de octubre. Y pese a estar sumido en este proceso judicial, la participación de Majors como Kang, y sus muchas variantes, en la temporada 2 de Loki, que está a punto de arrancar, permanece tal como estaba prevista.

Kevin Wright, productor de la serie, ha concedido una entrevista a Variety en la que le preguntaron si el arresto de Majors había dado pie a modificaciones en la temporada o requerido del rodaje de nuevas secuencias, los conocidos como 'reshots'.

"No. Esta es tal vez, tal vez no, la primera serie de Marvel que no tiene tomas adicionales. La historia que está en pantalla es la historia que nos propusimos hacer. Salimos con una idea muy específica de lo que queríamos que fuera y encontramos una manera de contarlo en ese período de producción. Es en gran medida lo que hay en la pantalla en Disney+", contestó.

El medio preguntó si había habido conversaciones en el seno de Marvel Studios y el equipo que dirige Kevin Feige sobre lo ocurrido con Majors y si en algún momento se planteó hacer cambios. "No. Y eso se debe principalmente a que sé lo mismo que tú en este momento. Parecía apresurado hacer algo sin saber cómo se desarrolla todo esto", afirmó.

La mujer que acusó a Majors tuvo que ser hospitalizada tras el altercado con el actor, y un portavoz de la policía de Nueva York reveló que la supuesta víctima "sufrió heridas leves en la cabeza y el cuello y fue trasladada a un hospital en condición estable".

Tras hacerse pública la denuncia de agresión contra Majors, otras presuntas víctimas de abuso del intérprete levantaron la voz y están cooperando con la oficina del fiscal de distrito de Manhattan en el caso. La defensa de Majors niega los hechos, pero la supuesta víctima consiguió el pasado mes de abril una orden de alejamiento contra el intérprete.

Pese a que Majors participará en Loki, el artista ha sido despedido de las películas The Man in My Basement y del biopic del cantante Otis Redding. También fue eliminado de un anuncio y su agencia de representación, Entertainment 360, puso fin a su relación laboral.

La temporada 2 de Loki contará en su reparto con Tom Hiddleston, Sophia Di Martino y Owen Wilson, entre otros. La nueva entrega llega a Disney+ este viernes 6 de octubre.