Doomsday: ¿Han confirmado los Russo enfrentamiento Vengadores vs X-Men?

MADRID, 2 Oct. (CulturaOcio) -

Vengadores: Doomsday llegará a las salas el 18 de diciembre de 2026. Y a la espera de que llegue el primer tráiler, los Russo han disparado el 'hype' con una enigmática imagen del set. Una instantánea que ha reactivado la teoría de un posible enfrentamiento entre la nueva formación de los Vengadores y los X-Men.

La imagen en cuestión, compartida por los directores en su Instagram, no parece demasiado reveladora a simple vista. Sin embargo, los Russo han acompañado su publicación de un comentario que dice "mira bien".

Como era de esperar, los fans no han tardado en analizarla minuciosamente y muchos están convencidos de que, en la composición, se esconde un guiño en forma de las siglas 'A v X', una referencia a los cómics de Marvel Vengadores vs. X-Men.

Esta hipótesis se apoya en que la toma del set de Doomsday recrea aquella que publicaron cuando se encontraban filmando Vengadores: Endgame, donde los Russo escondieron pistas que, vistas desde cierto ángulo, formaban el título de la película.

Conviene recordar que, a principios de marzo, comenzaron a circular rumores sobre una tremenda batalla entre los Vengadores y los héroes mutantes en un intento por salvar sus respectivos mundos de la extinción.

Es importante subrayar en este punto que la quinta entrega de la franquicia vengadora integrará en el UCM a un buen puñado de X-Men del antiguo universo Fox ya confirmados, como Kelsey Grammer (Henry McCoy/Bestia), Patrick Stewart (Charles Xavier/Profesor X), Ian McKellen (Erik Lehnsherr/Magneto), Alan Cumming (Kurt Wagner/Rondador Nocturno), Rebecca Romijn (Raven Darkholme/Mística), James Marsden (Scott Summers/Cíclope) o Channing Tatum como Gambito, entre otros muchos.

Por tanto, aunque la cinta no fundamente parte de su trama en "A v X", podría presentar igualmente un conflicto entre los Vengadores y los mutantes, inspirándose en el arco de las grapas Time Run Out, cuyos eventos terminaron desembocando en las Secret Wars de 2015.

En este arco, a cargo de Jonathan Hickman y Esad Ribbic, Doom alcanzó la cima de su ambición y poder tras arrebatarle el suyo a la raza alienígena de los beyonders para crear un mundo a su medida, Battleworld (Mundo Batalla), y proclamarse emperador. Pero, en cualquier caso, toca esperar para descubrirlo.