Arranca la Era Mutante en el UCM: La película de X-Men de Marvel Studios echa a andar

MADRID, 30 Ago. (CulturaOcio) -

Por el momento, es poco lo que se sabe del reboot de los X-Men que prepara Marvel, más allá de que contará con un guion de Michael Lesslie y estará dirigido por Jake Schreier, el cineasta detrás de Thunderbolts*. A pesar de no poder ofrecer ningún detalle, el realizador ha ofrecido una pequeña actualización, confirmando que ya ha empezado a trabajar en el proyecto.

"No puedo decir nada al respecto, pero hemos empezado a trabajar en X-Men, y eso es obviamente muy, muy emocionante", aseguró Schreier en una entrevista concedida a Empire.

"Hay muchas cosas que no sabía antes de empezar [Thunderbolts*]", explicó el director, refiriéndose a lo aprendido dirigiendo la cinta protagonizada por Florence Pugh, David Harbour, Sebastian Stan, Hannah John-Kamen, Wyatt Russell y Lewis Pullman. "Lo que más me ha enseñado ha sido la proporción entre la acción y las escenas más emotivas, centradas en los personajes, y cómo, aunque son más días de rodaje de los que he tenido nunca, se consumen bastante rápido con las escenas de acción. Cuando terminamos, sentí como 'Oh, ahora creo que entendemos un poco mejor cómo hacerlo'", señaló.

Aunque por el momento se desconoce qué personajes aparecerán en la cinta de X-Men o cuál será su trama, recientemente Kevin Feige daba a entender que se tratará de una adaptación muy fidedigna a los cómics.

El CEO de Marvel expresó asimismo su plena confianza en Schreier. "Jake es una persona increíblemente inteligente y un cineasta con un talento excepcional. Tuvimos una experiencia fantástica con él en Thunderbolts*, y si viste esa película, sabes lo bien que supo construir las dinámicas entre los personajes", explicó en declaraciones a ComicBook.

Feige destacó además el gran instinto del realizador para "conectar con una audiencia más joven". "Eso era importante para Thunderbolts*, pero aún más para X-Men, porque X-Men, tal y como era en los cómics, será una película muy orientada a la juventud, tanto en tono como en elenco", adelantó.

El reboot de los X-Men todavía no cuenta con una fecha de estreno concreta, pero se espera que llegue una vez termine la saga del multiverso, tras el estreno de Vengadores: Doomsday y Vengadores: Secret Wars, que aterrizarán en cines el 18 de diciembre de 2026 y el 17 de diciembre de 2027, respectivamente.