Hugh Jackman activa el modo Lobezno... ¿para Vengadores: Doomsday?

Los Russo ya están cocinando Vengadores: Doomsday, que llegará a los cines el 18 de diciembre de 2026. Hugh Jackman ha reavivado los rumores sobre su regreso como Lobezno en la película, que verá a Robert Downey Jr. como el Doctor Doom, después de compartir un vídeo de su entrenamiento y otra publicación relacionada con el personaje de los X-Men.

Jackman ha publicado en su Instagram un clip mostrando el brutal e intenso entrenamiento al que se está sometiendo. En él puede apreciarse cómo el actor australiano, que regresó como Logan en Deadpool y Lobezno junto a Ryan Reynolds, está ejercitando su cuerpo con un levantamiento de pesas descomunal.

Y pocos días después, para echar más leña al fuego del Hype, el interprete ha compartido la foto de una camiseta que le regalaron unos fans en el teatro... con su imagen como Logan en Deadpool y Lobezno.

I meet folks as I come in and out of the theatre. And sometimes I am given a gift. Beth Chadbourne gifted me this because she knows my favorite T is the one with Jim Carey on it saying “put me in coach”. I will never give that one up. But … I am going to start breaking this one… pic.twitter.com/mE7pGI5UdO