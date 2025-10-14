MADRID, 14 Oct. (CulturaOcio) -

Entre el voluminoso reparto de Vengadores: Doomsday, que llegará a los cines el 18 de diciembre de 2026, destaca la presencia Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn y Ebon Moss-Bachrach, intérpretes que encarnaron a la Primera Familia de Marvel en Los 4 Fantásticos: Primeros Pasos. Tras la película centrada en sus personajes, el grupo regresará al UCM en el próximo gran evento de Marvel Studios... y lo harán con nuevos trajes.

Giovanna Ponci, trabajadora en maquillaje y peluquería de Doomsday, ha compartido en su cuenta de Instagram la foto de uno de los regalos que Marvel Studios ha dado al equipo del filme: un bolso con ilustraciones de los héroes que conforman la alienación del largometraje dirigido por los hermanos Russo (Vengadores: Infinity War, Endgame). En la imagen, se aprecia que, a excepción de La cosa, Los 4 Fantásticas no conservan su indumentaria original.

Tras los jerseys de un azul vivo y blanco, el material de Doomsday sugiere una evolución de aquel diseño donde Mr.Fantástico luce una chaqueta blanca con cuello azul que parece superponerse al jersey azul de su debut cinematográfico. La nueva vestimenta recuerda a una bata de laboratorio, algo que casa con su perfil científico.

Por otro lado, la Mujer Invisible incorpora sobre el jersey lo que parece un chaleco con cuello alto blanco, mientras que la parte de la prenda que cubre el tronco es de un azul más claro que el de su jersey.

En cuanto al dúo de la Antorcha Humana y La cosa, el primero dobla la apuesta por el azul en una cazadora tipo bomber, a la vez que se le aprecia un peinado algo más largo, mientras que el segundo es el único que mantendría el traje visto en Primeros Pasos. Aunque al ser un personaje mayoritariamente de CGI, tampoco sería extraño que se actualizara su indumentaria en posproducción.

Además de los actores que dan vida a los miembros de Los 4 Fantásticos, Vengadores: Doomsday cuenta oficialmente en su reparto con Robert Downey Jr. como Doctor Doom, con Chris Hemsworth como Thor, Tom Hiddleston como Loki, Sebastian Stan como Bucky Barnes/El Soldado de Invierno, Anthony Mackie como Sam Wilson/Capitán América, Paul Rudd como Scott Lang/Ant-Man, Wyatt Russell como John Walker/U.S. Agent, Tenoch Huerta como Namor, Letitia Wright como Shuri/Black Panther, Simu Liu como Shang-Chi, Florence Pugh como Yelena Belova/Viuda Negra, Lewis Pullman como Robert Reynolds/Sentry, Danny Ramírez como Joaquín Torres/Falcon, David Harbour como Alexei Shostakov/Red Guardian, Winston Duke como M'Baku y Hannah John-Kamen como Ava Starr/Ghost.

También es oficial el regreso de varios mutantes del universo Fox como es el caso de Rebecca Romijn (Raven Darkholme/Mística), James Marsden (Scott Summers/Cíclope), Kelsey Grammer (Henry McCoy/Bestia), Patrick Stewart (Charles Xavier/Profesor X), Ian McKellen (Erik Lehnsherr/Magneto) y Alan Cumming (Rondador Nocturno).