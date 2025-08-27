Chris Evans (Capitán América) y Hayley Atwell (Peggy Carter) ya ruedan Vengadores: Doomsday

MADRID, 27 Ago. (CulturaOcio) -

Vengadores: Doomsday, que aterrizará en las salas de cine el 18 de diciembre de 2026, continúa su rodaje. Y según las últimas informaciones, parece ser que dos veteranos de Marvel (no confirmados oficialmente en el reparto de la cinta), Chris Evans y Hayley Atwell, habrían comenzado ya a filmar sus escenas.

Aunque en principio ni Evans ni Atwell fueron anunciados como parte del elenco de Vengadores: Doomsday, muchos esperaban verlos regresar como Steve Rogers/Capitán América y Peggy Carter, una esperanza que parecía confirmar recientemente el 'insider' Daniel Richtman, asegurando que ambos intérpretes habrían comenzado ya a rodar sus escenas para la cinta de los hermanos Russo.

Ciertos rumores señalaban desde hace un tiempo que Rogers estará en el punto de mira del Doctor Doom, propiciando así un nuevo cara a cara entre Evans y Robert Downey Jr. Esto podría quedar justificado si, según asegura Richtman, el soberano de Latveria decide ir "tras las personas que provocaron las incursiones en el Multiverso". Y es que, a ojos del villano, el vengador fue quien causó dichas incursiones cuando, al final de Endgame, se quedó viviendo en el pasado junto a su amada.

Algunas teorías apuntan además que Doom podría acabar con Peggy, provocando así que Rogers asuma el manto de Nomad, más oscuro que el de Capitán América.

Cabe recordar que Evans ha negado repetidamente estar involucrado en Doomsday. "Es triste estar lejos", expresaba el actor el pasado mes de junio en declaraciones a ScreenRant. "Estoy seguro de que están haciendo algo increíble, y seguro que será mucho más difícil cuando salga y sientas que no te invitaron a la fiesta", añadía. En todo caso, no sería la primera vez que un intérprete oculta vehementemente su implicación en una superproducción marvelita.

De momento, junto con Downey Jr. como el Doctor Doom, Vengadores: Doomsday tiene confirmada la presencia de Chris Hemsworth (Thor), Sebastian Stan (Bucky Barnes/Soldado de Invierno), Anthony Mackie (Sam Wilson/Capitán América), Paul Rudd (Scott Lang/Ant-Man), Wyatt Russell (John Walker/U.S. Agent), Ténoch Huerta (Namor), Letitia Wright (Shuri/Black Panther), Simu Liu (Shang-Chi), Florence Pugh (Yelena Belova/Viuda Negra), Lewis Pullman (Robert Reynolds/Sentry), Danny Ramirez (Joaquin Torres/Falcon), David Harbour (Alexei Andreovitch Shostakov/Red Guardian), Winston Duke (M'Baku), Hannah John-Kamen (Ava Starr/Ghost) y Tom Hiddleston (Loki).

La quinta entrega de Vengadores también contará con los Cuatro Fantásticos: Pedro Pascal (Reed Richards/Mr. Fantástico), Vanessa Kirby (Sue Storm/Mujer Invisible), Joseph Quinn (Johnny Storm/Antorcha Humana) y Ebon Moss-Bachrach (Ben Grimm/La Cosa), y con el regreso de varios X-Men legendarios como Kelsey Grammer (Henry McCoy/Bestia), Patrick Stewart (Charles Xavier/Profesor X), Ian McKellen (Erik Lehnsherr/Magneto), Alan Cumming (Kurt Wagner/Rondador Nocturno), Rebecca Romijn (Raven Darkholme/Mística), James Marsden (Scott Summers/Cíclope). Además, junto a ellos estará Channing Tatum, que debutó como Gambito en Deadpool y Lobezno.