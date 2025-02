Crisis en Marvel, que cancela tres de sus próximas series

MADRID, 21 Feb. (CulturaOcio) -

Son muchos los proyectos que Marvel Studios tiene en desarrollo o en fases tempranas de consideración. No obstante, puesto que su última estrategia pasa por estrenar menos contenido, pero de mayor calidad, no es de extrañar que muchos de los proyectos que rumores e informaciones varios adelantan acaben finalmente en agua de borrajas. Ese parece ser el caso, al menos de momento, de la serie centrada en Nova, así como de las ficciones Strange Academy y Terror, Inc.

Según recoge Deadline, las fuentes apuntan a que, en realidad, ninguna de las tres ficciones llegó a recibir la luz verde en ningún momento y que, aunque el estudio no las tenga entre sus prioridades actualmente, cabe la posibilidad de que se materialicen en un futuro.

Cabe recordar que, sobre todo desde el último año, ante la aparente saturación del género de superhéroes y las críticas por falta de calidad, Disney ha optado por cambiar de estrategia y reducir el número de estrenos. "Estamos desarrollando más de lo que hacemos ahora, así que en realidad tenemos algunas cosas diferentes en preparación que podríamos ver a través de al menos un guion piloto para ver si queremos hacerlo", explicaba el pasado agosto Brad Winderbaum, productor y director de contenidos para televisión, animación y streaming de Marvel Studios en declaraciones a ScreenRant.

Así, aunque empiecen a desarrollarse muchos proyectos, no todos llegan a recibir la luz verde. "Hay muchas oportunidades ahí fuera, es difícil elegir favoritos", expresaba Winderbaum, señalando que estaban "siendo muy cuidadosos" a la hora de escoger lo que "hacer a continuación".

En todo caso, si bien no se sabía demasiado sobre Strange Academy o Terror, Inc., la serie de Nova sí que parecía ir por buen camino. La ficción primero contó con Sabir Pirzada (Moon Knight) como guionista, sustituido el pasado diciembre por Ed Bernero (Mentes criminales), que también ejercería de director. En verano, Kevin Feige, CEO de Marvel Studios, confirmaba a ComicBook que el proyecto seguía en pie e incluso adelantaba que su estreno podía esperarse en "tres o cuatro años"... algo que, teniendo en cuenta, las últimas informaciones, que apuntan a que su desarrollo ha sido paralizado, no parece ya posible.

El personaje de Richard Rider debutó en 1976, en el primer número de Nova, escrito por Marv Wolfman y con dibujos de John Buscema y Joe Sinnott. En las grapas, Rider es un humano normal que recibe por azar los poderes del Centurión Rhomann Dey, del Cuerpo Nova de Xandar, quien los transfiere a la Tierra tras ser mortalmente herido en un combate contra Zorr.

En cuanto a Strange Academy, las viñetas homónimas escritas por Skottie Young y con dibujos de Humberto Ramos se centraban en una escuela para jóvenes magos fundada por Doctor Strange y se esperaba que la serie estuviese protagonizada por Benedict Wong como Wong.

Por su lado, creado por Dan Chichester, Margaret Clark y Klaus Janson, el personaje de Terror apareció primera vez con el nombre de Shreck en 1988 en las grapas de St. George antes de ser rebautizado en Terror, Inc. Se trata de un antihéroe capaz de incorporar a su forma partes del cuerpo de otros, adquiriendo así sus recuerdos y habilidades. No se sabía de nadie involucrado en la adaptación.