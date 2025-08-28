Jackie Chan se une a Spider-Man 4: Brand New Day en un sorprendente papel

MADRID, 28 Ago. (CulturaOcio) -

Spider-Man: Brand New Day, que llegará a los cines el 31 de julio de 2026, se encuentra en pleno rodaje y promete estar repleta de acción. Así lo atestigua la visita al set del actor y artista marcial Jackie Chan, que tiene una sorprendente vinculación con la cinta.

Este pasado lunes Chan revelaba a la publicación de Hong Kong HK01 que su equipo de especialistas se encuentra trabajando en la cuarta entrega del trepamuros encarnado por Tom Holland. "Fui a Londres y visité el set", señaló el intérprete. "Mi equipo de especialistas Jackie Chan Stunt Team estaba ocupado rodando Spider-Man, y yo era el director de acción del equipo. Fui a ver sus ensayos y el director se emocionó mucho cuando me vio", añadió.

La implicación del célebre artista marcial y su equipo en el filme sugieren que este contará con grandes escenas de acción y espectaculares coreografías, con más efectos prácticos y menos CGI. Y es que se espera que la nueva entrega de la saga del héroe arácnido suponga una aventura más centrada en problemas terrenales y no tanto multiversales.

Cabe recordar que Destin Daniel Cretton, el cineasta tras las cámaras de esta nueva aventura del personaje de Holland, dirigió anteriormente Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos, película en la que destacaron las secuencias de lucha.

El equipo de Chan, formado por dobles de acción y artistas marciales que colaboran habitualmente con el actor, ha trabajado en películas como Armas invencibles (Police Story), La leyenda del luchador borracho (Drunken Master II) o El super chef, entre otras.

Por su parte, a Chan se le ha podido ver recientemente retomando su papel de Sr. Han en Karate Kid: Legends, cinta que protagoniza junto a Ralph Macchio y que llegó a los cines este verano.