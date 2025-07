Dominique Thorne explica el final de Ironheart y el pacto con Mefisto: "Tiene otros planes en mente"

MADRID, 5 Jul. (CulturaOcio) -

Ironheart ha presentado un nuevo personaje que promete cambiarlo todo en el Universo Cinematográfico Marvel. En el sexto y último episodio aparece por primera vez este villano, uno de los más poderosos en los cómics y que establece un trato con Riri Williams (Dominique Thorne).

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

En el sexto episodio de Ironheart, aparece Mefisto encarnado por Sacha Baron Cohen y hace un trato con Riri. En una entrevista con Deadline, Thorne explicó en detalle este pacto. "Ella ha estado tomando todas esas decisiones que cree que los demás aprobarán. Finalmente llegamos al final, y ella dice: 'Voy a hacer lo que creo que es correcto y ver qué pasa después'. Claramente intentar jugar a dos bandos no le ha estado funcionando", apuntó.

"Lo que realmente aprecio de este personaje es el hecho de que estamos aprendiendo y evolucionando con ella en tiempo real," añadió la joven actriz que destacó que "por muy inteligente que sea" Riri y "por mucho intelecto y conocimiento que pueda tener" su "saber intuitivo y emocional no está tan desarrollado como su conocimiento tecnológico".

"Creo que se necesita mucha más energía de la que a Riri le importa gastar para realmente descubrir cuál es la mejor decisión más allá de pensar: 'Bueno, puedo ganar esta cantidad de dinero, y ese dinero me permitiría comprar esto para mi traje, y los trajes me permitirían hacer estos avances, y entonces finalmente podría ver lo que quiero ver'. Creo que realmente es difícil para Riri Williams pensar más allá de eso", matizó.

El final de la serie deja la historia abierta para que tanto Riri como Mefisto puedan regresar. "Mi intuición me dice que eso no es lo último que hemos visto de él, y no creo que sea la última vez que lo veamos relacionado con Parker, y obviamente, claramente no con Riri," dijo.

"Creo que Mefisto probablemente tendrá más dolor de cabeza del que esperaba con la señorita Riri Williams. Creo que, independientemente de lo que Mefisto piense que va a pasar, Riri definitivamente tiene otros planes en mente", concluyó.