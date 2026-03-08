El Doctor Strange de Cumberbatch rodó en secreto en Vengadores: Doomsday con un curioso nombre clave

Archivo - Guionista de Doctor Strange 2 revela su siniestro final alternativo - MARVEL - Archivo

MADRID, 8 Mar. (CulturaOcio) -

Vengadores: Doomsday aterrizará en los cines el 18 de diciembre. La cinta de los hermanos Russo verá a Robert Downey Jr. en el papel del Doctor Doom y a Chris Evans de nuevo como Steve Rogers. Sin embargo, las últimas informaciones apuntan a que otro histórico actor del UCM ha filmado escenas clave de la película bajo estricta seguridad.

Según señala Murphy's Multiverse, a pesar de que Benedict Cumberbatch negó su implicación en Vengadores 5 tras confirmar inicialmente su aparición, el actor británico ha rodado escenas clave para la trama del filme bajo estrictas medidas de seguridad con un nombre en clave. Ese, de acuerdo con John Campea, era el de "Iván", antes de indicar que este es en realidad el Doctor Strange.

De hecho, los rumores más recientes apuntaban a que un poderoso hechicero con la capacidad de abrir portales dimensionales será la mano derecha de Víctor Von Doom en esta quinta entrega de la saga vengadora. Esto ha llevado a muchos a pensar que podría tratarse de Strange, quien ya actuó como consejero del tirano y soberano de Latveria en los cómics de Secret Wars, publicados por Marvel en 2015.

En este arco de las grapas a cuenta de Jonathan Hickman, Doom le roba todo su poder cósmico a la raza alienígena de los Beyonders y, con él, crea un mundo a su imagen y semejanza: Battleworld (Mundo Batalla), del que se autoproclamó emperador. Strange tuvo un papel crucial como su consejero e incluso fue responsable de que consolidara su poder, llegando a convertirse en lo más parecido a un amigo que el villano podría tener.

Cuando el Maestro de las Artes Místicas comprendió el fatídico error que había cometido, traicionó a Doom y ayudó a los Vengadores a derrocarlo. Llegado el caso, es probable que Strange termine sucumbiendo a su lado oscuro en Doomsday o tal vez considere que aliarse con el tirano sea el modo de salvaguardar el Multiverso.

Tampoco resultaría descartable que, si Strange forma una alianza con Doom, se trate de una variante malvada como la ya vista en El Multiverso de la Locura, en cuya escena postcréditos se revela el nacimiento de su tercer ojo tras entrar en contacto con el Darkhold y se embarca con Clea (Charlize Theron) a la dimensión oscura gobernada por Dormammu. En todo caso, independientemente del rol que asuma, la aparición del hechicero en Vengadores: Doomsday sería una de las grandes revelaciones del filme de los Russo.