Hugh Jackman aborda el futuro de Lobezno en el UCM: "No voy a pedir disculpas"

MADRID, 11 Dic. (CulturaOcio) -

Deadpool y Lobezno incorporó a Logan en la continuidad del Universo Cinematográfico Marvel, además de marcar la vuelta de Hugh Jackman como el mutante de las garras de adamantium, tras haberse despedido supuestamente del papel en 2017. El actor australiano ha abordado ahora su futuro como el mutante más salvaje y carismático del UCM.

"No parece el final", afirmó Jackman en declaraciones a Variety, dando así a entender que su recorrido como Lobezno dista de haber terminado. "Después de Logan sí que sentí que era el fin", añadió el protagonista de filmes como El gran showman o Prisioneros, refiriéndose así a la cinta de James Mangold, estrenada en 2017.

"De hecho, necesitaba asumir que era el final, porque había cosas en las que creía de verdad y que quería para la película, y tuve que luchar por ellas. Tuve que decir: 'Es la última vez que lo hago'. Luego, cuando vi Deadpool, pensé: 'Es como Límite: 48 horas. Veo a Eddie Murphy y a Nick Nolte'", confesó Jackman.

"Pero lo ignoré. Ya le había dicho a todo el mundo que se acabó. No soy uno de esos tipos que se echan atrás. Después pensé: '¿Sabes qué? Cambio de opinión. No es para tanto. Ni siquiera voy a pedir disculpas. Y fue increíble'", afirmó.

En cuanto a si Jackman regresará como Lobezno en Vengadores: Doomsday, que llegará a los cines el 18 de diciembre de 2026, con Robert Downey Jr. transformado en el Doctor Doom, o en su siguiente entrega, Secret Wars, la cual verá la luz el 17 de diciembre de 2027, el actor fue más cauteloso en su respuesta durante una reciente entrevista con Digital Spy.

"Quizás", dejó caer. "Nunca volveré a decir 'nunca'. Lo dije en serio hasta que cambié de opinión. Lo dije en serio durante bastantes años", admitió Jackman.

Por su parte, Shawn Levy, director de Deadpool y Lobezno, abordó a su paso por On Film... With Kevin McCarthy Podcast la posibilidad de una nueva entrega de la franquicia protagonizada por Ryan Reynolds. "Esto también sirve para Stranger Things 5", aseguró Levy, quien, además de ser productor de la serie de Netflix, también dirigirá Star Wars: Starfighter, filme protagonizado por Ryan Gosling y ambientado unos cinco años después de El ascenso de Skywalker.

"Cuando la audiencia ya conoce y conecta con los personajes, partes con ventaja... En el caso de Deadpool y Lobezno terminó siendo una especie de carta de amor a todo ese legado [de 20th Century Fox]. También pudimos aprovechar años de historias establecidas", expresó Levy. Sin embargo, añadió que, aunque no descarta la posibilidad de una cuarta entrega, por el momento la saga del mercenario bocazas de Marvel se mantiene como una trilogía.