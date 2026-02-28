Filtración masiva de Vengadores: Doomsday desvela quién es la mano derecha de Doom: un héroe del UCM - MARVEL STUDIOS

MADRID, 28 Feb. (CulturaOcio) -

Vengadores: Doomsday es una de las producciones más esperadas de Marvel Studios. Las últimas informaciones parecen haber expuesto quién será la mano derecha de Víctor Von Doom (Robert Downey Jr.) en la cinta dirigida por Joe y Anthony Russo, que tiene prevista su llegada a los cines el 18 de diciembre.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Según señala Daniel Ritchman en Patreon, el Doctor Doom tendrá un segundo al mando en Vengadores 5. Pero, y he aquí lo interesante, alude a que este enigmático personaje es un hechicero que cuenta con un anillo para abrir portales dimensionales.

Todo parece apuntar a que se trata del Doctor Strange. Esto tendría mucho sentido, teniendo en cuenta que el hechicero, al que interpreta Benedict Cumberbatch en el UCM, ya fue el consejero de Doom en los cómics de Secret Wars, lanzados por Marvel en 2015.

En esta historia, a cargo de Jonathan Hickman, Doom roba todo su poder cósmico a la raza alienígena conocida como los Beyonders para crear un mundo a su medida, Battleworld (Mundo Batalla), del que se autoproclamó emperador. Strange actuó como consejero del tirano, ayudándolo a consolidar su poder, convirtiéndose, en cierto modo, en lo más parecido a un amigo que el tirano podría llegar a tener.

Más tarde, cuando Strange se percató del craso error que había cometido al ejercer como su consejero, ayudó a los Vengadores a derrocar a Doom. La última vez que el Maestro de las Artes Místicas apareció en el UCM fue en 2022, cuando llegó a los cines Doctor Strange en el Multiverso de la Locura.

Curiosamente, el tramo final de la cinta de Sam Raimi vio cómo a Strange se le manifestaba un tercer ojo a raíz del contacto con el Darkhold, el cual se asemejaba bastante al de su variante malvada en una de las dimensiones devastadas por una incursión. Poco después se embarcaba con Clea (Charlize Theron) a la Dimensión Oscura, de la que proviene y en donde gobierna soberano Dormammu.

Es posible que Strange se cruce en su camino con Doom y que, a partir de ese encuentro, ambos comiencen a forjar una alianza. Por otro lado, los últimos rumores sugerían que el soberano de Latveria tendrá su propio séquito, similar al de los Vengadores en Doomsday, y que entre ellos estarían Peggy Carter e incluso Wanda Maximoff/Bruja Escarlata, aunque solo el tiempo lo dirá.