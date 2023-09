Marvel elimina una de sus series de su calendario de estrenos en Disney+

MADRID, 8 Sep. (CulturaOcio) -

Tras la conclusión de Secret Invasion (Invasión Secreta) la próxima serie de Marvel programada para este 2023 será Loki, cuya segunda temporada llegará el 6 de octubre. Y aunque la Casa de las Ideas tenía previsto estrenar Ironheart antes de finalizar el año, la ficción protagonizada por Dominique Thorne se ha quedado fuera del calendario de lanzamientos de Disney+.

Marvel tenía previsto estrenar un buen puñado de series en 2023. Y es que además de Invasión Secreta y las segundas temporadas de Loki y de Yo soy Groot, a lo largo de este año iban a ver también la luz la temporada 2 de ¿Qué pasaría sí...?, el spin-off de Ojo de Halcón titulado Echo, la serie de Agatha Harkness, la serie de animación X-Men'97 y también Ironheart. Y precisamente es esa ficción la que ya no tiene fecha para este año.

Las huelgas convocadas por los sindicatos de guionistas y actores de Hollywood obligaron al estudio liderado por Kevin Feige modificar su calendario de lanzamientos en Disney+. Y más allá de Invasión Secreta y Loki Marvel también parecía haber salvado los plazos para estrenar en la plataforma de streaming Ironheart este otoño.

Sin embargo, la serie protagonizada por la joven Riri Williams ya no se encuentra en el calendario de lanzamientos de Disney+. Según recoge The Hollywood Reporter a pesar de que la ficción ya ha concluido su rodaje, las movilizaciones organizadas por los sindicatos de guionistas (Writers Guild of América) y de actores (SAG-AFTRA) ha afectado a la última fase de su producción, por lo que se desconoce cuándo se estrenará en la plataforma.

De manera que con Ironheart aún sin fecha de estreno prevista y con Marvel esperando a que terminen las movilizaciones y poder reanudar los rodajes de Daredevil: Born Again y Wonder Man, la segunda temporada de Loki será la última que verá la luz en 2023. Ya en enero de 2024 llegarán Echo y X-Men 97, más concretamente, el día 3, mientras que Agatha: Darkhold Diaries se estrenará en otoño del próximo año.