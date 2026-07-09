X-Men'97 mata a otro mítico mutante: ¿Está realmente muerto Magneto?

X-Men'97 matá a otro mítico mutante: ¿Está realmente muerto Magneto? - MARVEL TELEVISION

MADRID, 9 Jul. (CulturaOcio) -

La muerte de Gambito en la temporada 1 de X-Men'97 fue totalmente devastadora para los fans. Sin embargo, Marvel no ha dejado que recuperen el aliento y ha asestado un nuevo golpe matando a otra leyenda mutante en el cuarto episodio de su segunda entrega.

((Atención: esta noticia contiene spoilers))

En un momento dado del 2x04 de X-Men'97, titulado El origen de Apocalipsis, Magneto es consciente de que tanto él como En Sabah Nur tienen una oportunidad única para cambiar el curso de la historia.

El amo del magnetismo intenta convencerlo de que un mundo en el que los mutantes pueden ser aceptados sin recurrir a la violencia es posible. Pero En Sabah Nur descifra las escrituras que revelan su destino: convertirse en el mutante más poderoso de todas las líneas temporales y en una amenaza prácticamente imparable y omnipotente.

Furioso al descubrir que los X-Men se lo habían ocultado, Nur abraza por completo su destino, adopta su forma de Apocalipsis y se desencadena una batalla.

Durante el fragor del combate, Xavier trata de frenar a Apocalipsis, cuyas habilidades parecen haberse visto potenciadas por el poder extraído de un Celestial enterrado bajo la pirámide. Sin embargo, el villano responde al ataque y termina imponiéndose con una violencia devastadora.

LA MUERTE MÁS DEMOLEDORA HASTA AHORA DE X-MEN 97

Sin embargo, al ver a Xavier en serio peligro, Magneto le hace frente. En los momentos finales de la batalla, Erik se sacrifica intentando cerrar el agujero negro creado por Apocalipsis, pese a ser perfectamente consciente de que ese esfuerzo acabará con su vida.

El desenlace, de hecho, es aún más brutal, si cabe: Apocalipsis aprovecha un instante de vulnerabilidad, agarra a Magneto de la cabeza, lo eleva en el aire y acaba partiéndolo en dos, dejando una de las muertes más impactantes que ha mostrado la serie hasta la fecha. La escena resulta demoledora porque X-Men '97 ya había jugado antes con dos falsas muertes de Magneto.

De este modo, y si se confirma la muerte de Magneto, la temporada 2 de X-Men 97 no solo ha eliminado a una de las figuras centrales del universo mutante, sino que su desaparición se produce después de que se reforzaran los lazos entre Charles y Erik. La imagen de Xavier, totalmente desolado ante el fallecimiento de su amigo, recuerda a la de Pícara cuando presenció la muerte de Gambito en la temporada 1.

La muerte de Magneto sirve para subrayar hasta qué punto Apocalipsis se ha convertido en una amenaza descomunal. El fracaso del plan de los X-Men para evitar que En Sabah Nur abrace su destino culmina con el villano acabando con un mutante de nivel Omega, algo aún más llamativo si, como apunta la serie, su poder procede de la tecnología Celestial.

Aun así, X-Men '97 deja la puerta abierta a un posible regreso de Magneto. Los viajes en el tiempo son ya una pieza clave de la trama y no puede descartarse ni que Forja ni Bishop intenten corregir la línea temporal ni que Apocalipsis lo recupere como uno de sus Jinetes, una posibilidad con precedentes en los cómics de Marvel.