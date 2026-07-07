Inde Navarrette, la estrella de Obsession, lista para saltar a Marvel: Ya se ha reunido con un director

1099644.1.260.149.20260707180111 La estrella de Obsession Inde Navarrette, lista para dar el salto a Marvel y ya se ha reunido con un director - UNIVERSAL

MADRID, 7 Jul. (CulturaOcio) -

Inde Navarrette, protagonista de Obsession, el fenómeno de terror que acumula más de 400 millones de dólares en la taquilla mundial, apunta a Marvel. Y es que la actriz ha revelado que ya se está reuniendo con directores de primer nivel de cara a sus próximos proyectos.

En una entrevista concedida a Nylon, al ser preguntada si trabajaría en una película de Marvel, Navarrette respondía: "Lo haría". De hecho, según informa el medio, la intérprete ya ha mantenido conversaciones con Jake Schreier, director de Thunderbolts y encargado del próximo reboot de los X-Men.

Además, la actriz también se ha reunido con el cineasta Michael Mann, cuyo próximo proyecto, Heat 2, se encuentra actualmente en proceso de cásting. La secuela del aclamado thriller de atracos, que contó con Robert De Niro y Al Pacino como protagonistas, ha fichado por el momento a Leonardo DiCaprio y Christian Bale.

Al ser preguntada por los directores con los que le gustaría trabajar, Navarrette mencionaba, además de a Schreier y Mann, al realizador de Los pecadores y Black Panther, Ryan Cooger, y a Greta Gerwig, responsable de cintas como Barbie o Lady Bird y cuyo próximo largometraje, Las crónicas de Narnia: El sobrino del mago, tiene previsto su estreno el 12 de febrero del año que viene.

Al margen de estas posibles colaboraciones, Navarrette ya ha rodado su próxima película, titulada Invertigo y dirigida por Matthias Hoene. Según reza la sinopsis, la cinta sigue a "un grupo de adolescentes imprudentes que convencen a un joven empleado de un parque de atracciones para que los cuele en una montaña rusa antes de su inauguración oficial. Sin embargo, un fallo en el sistema los deja atrapados en las alturas, lo que les obliga a luchar por sobrevivir mientras los traumas enterrados y las tensiones ocultas estallan en un caos".

¿HABRÁ SECUELA DE OBSESSION?

En cuanto a si participaría en una segunda parte de Obsession, Navarrette respondía: "Creo que lo bonito de todo esto es que no hay secuela. Me parecería genial que Curry [Barker] hiciera la serie antológica de la que hablaba, en la que cada episodio tratara sobre un deseo diferente".

Por su parte, Barker adelantaba a The Hollywood Reporter que ya tiene "una idea realmente genial" para una secuela del filme, mientras que Navarrette aseguraba al medio que "sin duda" estaría dispuesta a participar aunque, matizaba, le "encanta" la idea de que se quede en una sola película.

"No me importa lo poco que duerma, porque no sé si volveré a tener esta oportunidad... Tengo muchas ganas de demostrar que Obsession no fue solo un éxito efímero", incidía Navarrete en la entrevista con Nylon, consciente de que la atención recibida a raíz de la cinta de Barker bien podría suponer un punto de inflexión en su carrera.