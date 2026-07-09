Marvel quiere a esta gran estrella latina como Mr. Siniestro en el reinicio de X-Men

Marvel quiere a una estrella latina como Mr. Siniestro en el reinicio de X-Men - MARVEL COMICS

MADRID, 9 Jul. (CulturaOcio) -

Por el momento es poco lo que se sabe del reinicio de los X-Men en el UCM a cargo de Jake Schreier, pero abundan las especulaciones sobre los mutantes que podrían formar parte del mismo y los actores que Marvel ya tendría en su punto de mira. Uno de los rumores que lleva circulando un tiempo es que la cinta contará con Mr. Siniestro como uno de sus grandes villanos y, según recientes informaciones, parece que La Casa de las Ideas ya tendría en mente a un actor concreto para darle vida.

Según el 'insider' MyTimeToShineHello, "Wagner Moura es el principal candidato" para interpretar al personaje. El actor saltó a la fama en 2007 con el aclamado filme de acción brasileño Tropa de Elite aunque su papel más popular es sin duda alguna el del célebre narcotraficante colombiano Pablo Escobar en la serie de Netflix Narcos.

En su filmografía también aparecen titulos tan relevantes como Elysium, de Neill Blomkamp; Civil War, de Alex Garland; o El agente invisible, de los hermanos Russo. Más recientemente protagonizo El agente secreto, filme de Kleber Mendonça Filho que le valió hacer historia en la pasada temporada de premios, convirtiéndose en el primer brasileño en ganar el premio a mejor actor en una película dramática en los Globos de Oro y el primero en optar al Oscar a mejor actor.

Wagner Moura is reportedly the top choice to play the X-Men villain Mister Sinister in the MCU. pic.twitter.com/jXWh8rQHai — MyTimeToShineHello (@MyTimeToShineH) July 8, 2026

Otro nombre que anteriormente había sonado como candidato para interpretar a Mr. Siniestro era el de Javier Bardem y en 2020 se esperaba que John Hamm debutara como el villano en Los nuevos mutantes, pero su escena nunca llegó a rodarse.

¿QUIÉN ES MR. SINIESTRO?

El año pasado, ciertas informaciones apuntaban que Marvel Studios había elegido a Nathaniel Essex/Mr. Siniestro, el Senador Robert Kelly y Bolivar Trask como los tres villanos principales del reinicio de los X-Men dentro del UCM, por lo que es de esperar que, si Mr. Siniestro forma parte del reinicio mutante, aparezca en más de una cinta.

En los cómics, el Doctor Nathaniel Essex es un científico fascinado con la mutación y la evolución humana (y en particular, con los genes de Cíclope y Jean Grey), cuya transformación ocurre tras encontrarse con Apocalipsis, adquiriendo habilidades como inmortalidad, telepatía, fuerza sobrehumana, cambio de forma y telequinesis. El personaje fue creado por Chris Claremont y Marc Silvestri y apareció por primera vez en Uncanny X-Men n.º 221, en 1987.