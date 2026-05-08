El creador de The Boys responde a las críticas por capítulos de "relleno" en la temporada final: "Esto va de personajes"

El creador de The Boys responde a las críticas por capítulos de "relleno" de la temporada final: "Esto va de personajes" - PRIME VIDEO

MADRID, 8 May. (CulturaOcio) -

La quinta y última temporada de The Boys ya ha dejado varias muertes impactantes y giros argumentales muy reveladores. No obstante, hay quienes creen que esta última entrega tiene mucho "relleno" y un nivel de acción inferior al esperado. A la espera de los dos últimos episodios de la serie, su creador, Eric Kripke, ha respondido a estas críticas.

"Nada de lo que ocurra en los últimos episodios importará si no se desarrollan bien los personajes. Estoy recibiendo muchas críticas en Internet, por decirlo suavemente", afirmó Kripke a TV Guide. "Y pienso: '¿Qué esperabais? ¿Una gran batalla en cada episodio?'", añadió.

"En primer lugar, no me lo puedo permitir. Y, en segundo lugar, resultaría muy vacío y aburrido, y se reduciría a formas moviéndose sin sentido", apuntó Kripke.

"Era importante, por ejemplo, cerrar bien el arco de Firecracker. También lo era desarrollar la relación entre Soldier Boy y Homelander, así como mostrar lo desesperanzado que se siente Leche Materna (Laz Alonso) en el episodio 4. Igualmente, resultaba clave ver cómo The Boys se fracturan entre quienes siguen a Carnicero (Karl Urban) y quienes se alinean con Hughie (Jack Quaid)", argumentó Kripke, justificando la importancia de cada paso en esta entrega.

THE BOYS QUIERE PROFUNDIZAR EN LAS HISTORIAS DE LOS PERSONAJES

De hecho, según Kripke, en ningún momento se pensó que estuvieran haciendo contenido de relleno mientras desarrollaban el guion. "¿A quién le importa? Todos pensábamos en ese momento que estábamos incorporando detalles importantes de los personajes", aseveró. "Tenemos como 14 personajes, quizá 15. Y les debo a todos ellos -en televisión esto va de los personajes- el darles profundidad, humanizarlos y desarrollar sus historias", prosiguió.

"A veces son grandes giros en los personajes. Pero, al parecer, como no es trama, la gente dice: '¡No ha pasado nada!'. Y pienso: '¿Cómo que no ha pasado nada?'. Han ocurrido los giros más importantes y locos. Sencillamente no era alguien disparando a otra persona y haciendo 'pew, pew, pew'", soltó Kripke con cierta sorna. "Y si eso es lo que quieres, estás viendo la serie equivocada", sentenció, dando carpetazo a las quejas en redes sobre el nivel esperado de acción de esta última temporada.