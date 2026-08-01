¿Quién Es Sarah Grey? Su Historia Y Poderes En Los Comics, Explicados - SONY Y MARVEL

MADRID, 1 Ago. (CulturaOcio) -

Antes incluso de poner fecha al ya confirmado reinicio de los X-Men, el UCM ha abierto la puerta a los mutantes. Y más allá de los devaneos multiversales, en la Tierra-616 también existen...y están dejandose sentir con fuerza.

(Atención: Esta noticia contiene spoilers)

Spider-Man: Brand New Day ya está en cines y el estreno de la nueva entrega de la franquicia arácnida protagonizada por Tom Holland ha confirmado los rumores que veían circulando sesde hace años: Sadie Sink encarna a la joven Jean Grey.

Pero la pelirroja no es la unica telépatata que se deja ver en el filme. Allí también está Olivia Booth-Ford como Sarah Grey, la hermana mayor de la poderosa mutante de los X-Men.

Y aunque Brand New Day ya deja claro que la mayor de las Grey tiene poderes, incluso más desarrollados que su hemana, conviene repasar cuál es su historia y facultades en las grapas.

LA HISTORIA DE SARAH GREY EN LOS CÓMICS MARVEL Y SI TIENE O NO PODERES

Pero ¿quién es Sarah Grey y... ¿tiene poderes? Creada por Chris Claremont y John Byrne en 1980 para el número 136 de X-Men, Sarah mantuvo una estrecha relación con Jean durante su infancia. Todo cambió cuando los poderes telepáticos de su hermana se manifestaron de forma traumática tras la muerte de una amiga.

Charles Xavier ayudó a Jean a controlar sus habilidades y esta acabó ingresando en la Escuela Xavier para convertirse en una de las primeras integrantes de los X-Men, mientras Sarah siguió una vida alejada del mundo superheroico.

Sarah se casó con Paul Bailey, con quien tuvo dos hijos gemelos, Joey y Galen. Un año antes de la aparente muerte de Jean Grey en el espacio, las dos hermanas fueron secuestradas por Attuma, que pretendía crear una raza híbrida de mutantes y habitantes de la superficie superior a la de su rival, el príncipe de la Atlántida, Namor, para conquistar la Tierra. Jean logró derrotarlo y ambas escaparon. A diferencia de su hermana, Sarah nunca manifestó el gen X ni desarrolló poderes.

No obstante, el arco de Fénix, publicado entre 2024 y 2025, planteó que también podría haber albergado un potencial mutante latente, una teoría reforzada por las habilidades de sus hijos, Joey y Galen.

Sarah murió junto a su familia cuando los Comandos de la Muerte del Imperio Shi'ar exterminaron el linaje de Jean Grey para evitar el surgimiento de un nuevo Fénix Oscuro. La Fuerza Fénix la devolvió después a la vida y, durante su enfrentamiento con la Falange, una inteligencia artificial tecnoorgánica de alcance cósmico, desarrolló la capacidad de despertar el potencial mutante de otros hasta convertirse en el Faro, una entidad cósmica que encarna la compasión.