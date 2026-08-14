Filtrado el actor que será el Profesor Charles Xavier en el reinicio de los X-Men antes de la D23

Filtrado el nombre del actor que será el Profesor Charles Xavier en el reinicio de los X-Men antes de la D23 - MARVEL COMICS

MADRID, 14 Ago. (CulturaOcio) -

Jake Schreier (Thunderbolts) será quien dirija el reinicio de los X-Men en el UCM y, mientras los fans esperan a que Marvel ofrezca novedades al respecto en la D23, las últimas informaciones parecen haber puesto al descubierto quién interpretará al Profesor X en la película.

Al parecer, según indica ComicBookMovie, filtraciones desde el evento señalan que la Casa de las Ideas anunciará durante el panel de Marvel Studios que Christopher Abbott (Pobres criaturas) encarnará Charles Xavier en el filme de los X-Men. La semana pasada comenzó a circular el rumor de que el estudio capitaneado por Kevin Feige ya había escogido al actor que daría vida en el proyecto al Profesor X.

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Además, la información apuntaba a que el intérprete elegido ya había formado parte anteriormente de una producción de Marvel Studios. Una condición que cumple Abbott, que interpretó a El Extranjero en la película de Sony Kraven the Hunter y que también ha participado en filmes como Al este del Edén u Hombre lobo. El actor se sumaría al reparto del reinicio de X-Men junto a Samara Weaving como Emma Frost, Kit Connor como Cíclope y Sadie Sink como Jean Grey.

Los rumores también sugerían que la alineación en la película estará formada por los integrantes originales de la Patrulla X en las grapas de Marvel: Cíclope, Bestia, Jean Grey, Hombre de Hielo y el Ángel. Aunque es probable que otros personajes, como Pícara, Tormenta o Júbilo, también aparezcan en algún momento del filme.

En cuanto a los actores que les darán vida, Cailee Spaeny ha sonado con fuerza como Rogue (Pícara), Adam Driver como Erik Lehnsherr (Magneto), Tanner Buchanan como Bobby Drake (Iceman) y Charles Melton para dar vida Hank McCoy (Bestia). En una reciente entrevista con The Playlist, este último abordó los rumores y explicó que intenta mantenerse al margen de este tipo de informaciones, hasta el punto de haber reducido la frecuencia con la que busca información sobre sí mismo en internet.